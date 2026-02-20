¿De qué murió Eric Dane, famoso y querido actor de ‘Grey’s Anatomy’? Enfrentó duro diagnóstico durante casi un año

El mundo del cine y la televisión estadounidense vuelve a vestirse de luto por la muerte del actor Eric Dane, tras una dura batalla contra la ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en abril del año 2025.

Fue la familia del popular intérprete, que alcanzó la fama mundial por dar vida al doctor Mark Sloan en la serie ‘Grey’s Anatomy’, la que ha anunciado su fallecimiento el pasado jueves 19 de febrero a los 53 años.

“Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde después de una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, dice el comunicado difundido por la prensa norteamericana.

Además, sus seres queridos quisieron destacar que “a lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otras personas que se enfrentaban a la misma batalla. Lo echaremos mucho de menos y lo recordaremos siempre con cariño”.

“Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por el amor y el apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesa este momento tan difícil”, concluye el texto.

Nacido en San Francisco el 9 de noviembre de 1972, el actor acumulaba una extensa trayectoria profesional, con participaciones en series exitosas como ‘Salvados por la campana’, que marcó su debut en el mundo de la interpretación a mediados de los 90; ‘Roseanne’; ‘Aquellos maravillosos años’ y ‘Matrimonio con hijos’.

La fama le llegó cuando se incorporó a ‘Grey’s Anatomy’, lo que lo convirtió en uno de los actores más reconocidos del momento. Posteriormente participó en otros proyectos, como ‘Euphoria’, donde trabajó casi hasta el final, cuando su enfermedad lo obligó a retirarse de la vida pública.

¿Qué es la enfermedad de ELA?

De acuerdo con el portal médico Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica, llamada ELA, “es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. La ELA hace perder el control muscular y empeora con el tiempo”.

En el mismo portal se afirma: “La ELA a menudo comienza con espasmos y debilidad muscular en un brazo o pierna, dificultad para tragar o hablar. Llega un momento en que la ELA afecta el control de los músculos para moverse, hablar, comer y respirar”.

Síntomas de ELA

Dificultad para caminar o hacer las actividades diarias habituales

Tropezones y caídas.

Debilidad en las piernas, los pies o los tobillos.

Debilidad o torpeza en las manos.

Dificultad asociada a calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua.

Llanto, risa o bostezos intempestivos.

Cambios en el pensamiento o comportamiento.

De esta enfermedad se conoce que comienza en las manos, los pies, los brazos o las piernas, y luego se extiende a otras partes del cuerpo. Por último, se aclara que no hay cura para esta enfermedad mortal.