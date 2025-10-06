Murió Kimberly Hébert, actriz de ‘Grey’s Anatomy’: su exesposo le dio emotiva despedida

Kimberly Rochelle Hébert Gregory era una actriz estadounidense, reconocida por su participación en grandes producciones como Grey’s Anatomy, Private Practice, Two and a Half Men y The Big Bang Theory, que falleció a sus 52 años.

La noticia fue compartida por su exesposo Chester Gregory el 3 de octubre, quien a través de su perfil de Instagram realizó una publicación de diez fotografías en las que aparece la mujer y un emotivo mensaje.

“Kimberly Hébert Gregory. Eras la brillantez personificada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia irradiaba fuego y gracia. Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia, y de cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo que debía”, escribió en la primera parte.

También expresó que, a través de los mayores desafíos y los mejores momentos que vivieron, le quedaron grabados el amor, respeto y un vínculo que a pesar de las dificultades no se pudo romper.

“Mucho más que una exesposa, eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco viviente de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca se desvanecerá. A través de él, tu risa siempre resonará”, agregó en la publicación.

Por último, Chester agradeció por cada capítulo que compartió junto a su exesposa, manifestando que su historia está marcada no por su batalla, sino por su belleza, y se despidió.

“Descansa en el poder, descansa en paz, descansa en la eterna sabiduría de que eres amada, siempre. Kim… Lo hiciste bien”, finalizó en el mensaje.

A sus 52 años, murió reconocida actriz por su participación en grandes producciones. | Foto: Captura de Instagram @chestergregory

La publicación cuenta con más de mil comentarios de personas cercanas, familiares, amigos y fanáticos que aprovecharon para dejar mensajes en los que resaltaron el talento de la actriz y lamentaron su pérdida: “Un ser humano extraordinario. Mi actriz favorita. Rezo por ti y tu familia”.

De igual manera, Walton Goggins, excompañero con quien actuó en la serie de televisión de comedia Vice Principals, subió a su perfil unas imágenes acompañadas de un mensaje demostrando el cariño que le tenía y destacando lo buena artista que fue.