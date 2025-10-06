Gente
Murió Kimberly Hébert, actriz de ‘Grey’s Anatomy’: su exesposo le dio emotiva despedida
El ícono, por sus actuaciones en la televisión, falleció a sus 52 años.
Kimberly Rochelle Hébert Gregory era una actriz estadounidense, reconocida por su participación en grandes producciones como Grey’s Anatomy, Private Practice, Two and a Half Men y The Big Bang Theory, que falleció a sus 52 años.
La noticia fue compartida por su exesposo Chester Gregory el 3 de octubre, quien a través de su perfil de Instagram realizó una publicación de diez fotografías en las que aparece la mujer y un emotivo mensaje.
“Kimberly Hébert Gregory. Eras la brillantez personificada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia irradiaba fuego y gracia. Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia, y de cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo que debía”, escribió en la primera parte.
También expresó que, a través de los mayores desafíos y los mejores momentos que vivieron, le quedaron grabados el amor, respeto y un vínculo que a pesar de las dificultades no se pudo romper.
“Mucho más que una exesposa, eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco viviente de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca se desvanecerá. A través de él, tu risa siempre resonará”, agregó en la publicación.
Por último, Chester agradeció por cada capítulo que compartió junto a su exesposa, manifestando que su historia está marcada no por su batalla, sino por su belleza, y se despidió.
“Descansa en el poder, descansa en paz, descansa en la eterna sabiduría de que eres amada, siempre. Kim… Lo hiciste bien”, finalizó en el mensaje.
La publicación cuenta con más de mil comentarios de personas cercanas, familiares, amigos y fanáticos que aprovecharon para dejar mensajes en los que resaltaron el talento de la actriz y lamentaron su pérdida: “Un ser humano extraordinario. Mi actriz favorita. Rezo por ti y tu familia”.
De igual manera, Walton Goggins, excompañero con quien actuó en la serie de televisión de comedia Vice Principals, subió a su perfil unas imágenes acompañadas de un mensaje demostrando el cariño que le tenía y destacando lo buena artista que fue.
“Ayer perdimos a una de las mejores... una de las mejores con las que he trabajado. Kimberly Hébert Gregory. Tuve el honor... la suerte de conocer y pasar meses trabajando con esta reina en Vice Principals. Me hacía reír como ninguna otra. Una profesional. Una soprano que nunca fallaba una nota. Te extrañaremos, amiga. Tanto como tú sabes”.