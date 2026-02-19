La industria del cine vivió un sentido luto meses atrás tras confirmarse la muerte de un famoso rostro de la pantalla grande. La noticia salió a la luz a través de la prensa internacional, destapando detalles inéditos de lo que ocurrió.

Se trató de Peter Greene, reconocido por su trabajo en Pulp Fiction y La máscara, quien fue hallado sin vida en su apartamento del Lower East Side de Manhattan a mediados de diciembre.

Tras dos meses de investigaciones y análisis, una información obtenida por TMZ, portal especializado en entretenimiento, logró determinar la causa oficial de la muerte del artista. La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York indicó que todo se trató de un accidente.

“La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York nos dice que la causa oficial de la muerte de Peter es una herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial... y la causa de la muerte ha sido clasificada como un accidente”, registró TMZ.

“En otras palabras, Peter se disparó accidentalmente en la axila izquierda y la bala dañó la arteria que suministra sangre al brazo, el codo, el antebrazo y la mano”, agregó.

Actor estadounidense, Peter Greene, murió a sus 60 años de edad. Foto: WireImage

Las versiones entregadas apuntaron a que un vecino fue quien escuchó música a todo volumen en el apartamento del actor durante toda la noche, y al ver que no atendieron a la puerta, quiso pedir ayuda a las autoridades para que se registrara la situación. Una vez los oficiales acudieron, vieron la escena y avisaron sobre la pérdida.

Gregg Edwards, mánager de Greene, fue quien confirmó a los medios la muerte, comentando un poco las circunstancias de lo que pasó aquel día. Las causas del deceso eran un completo misterio, dejando al aire todo lo que sucedió a finales de 2025.