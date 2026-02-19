Gente

Sale a la luz impactante detalle sobre la causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’, hallado en su apartamento

El actor perdió la vida en una extraña circunstancia, dejando una incognita sobre lo que había pasado aquel día.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

19 de febrero de 2026, 6:50 a. m.
Peter Greene falleció a los 60 años.
Peter Greene falleció a los 60 años. Foto: Tomado de redes sociales / X

La industria del cine vivió un sentido luto meses atrás tras confirmarse la muerte de un famoso rostro de la pantalla grande. La noticia salió a la luz a través de la prensa internacional, destapando detalles inéditos de lo que ocurrió.

Se trató de Peter Greene, reconocido por su trabajo en Pulp Fiction y La máscara, quien fue hallado sin vida en su apartamento del Lower East Side de Manhattan a mediados de diciembre.

Tras dos meses de investigaciones y análisis, una información obtenida por TMZ, portal especializado en entretenimiento, logró determinar la causa oficial de la muerte del artista. La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York indicó que todo se trató de un accidente.

Luto en el cine: murió Robert Duvall, famoso actor recordado por ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’, a los 95 años

“La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York nos dice que la causa oficial de la muerte de Peter es una herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial... y la causa de la muerte ha sido clasificada como un accidente”, registró TMZ.

Gente

Shakira está en Barranquilla grabando un video musical con Beéle: hubo cierre de varios sitios icónicos por la filmación

Gente

El rey Carlos III reacciona al arresto de su hermano Andrés por el caso Epstein: “Profunda preocupación”. Crisis en la Casa Real

Gente

Niño Prodigio: horóscopo y predicciones para hoy jueves, 19 de febrero

Gente

Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a ‘La casa de los famosos’; causaron fuertes reacciones

Gente

‘A otro nivel’: Cristina Hurtado explicó las reglas de la nueva temporada; así fue el primer capítulo

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 19 de febrero: señales para los 12 signos

Gente

Elizabeth Loaiza se pronunció por mensajes que el periodista deportivo Carlos Lajud le envió a su hija

Gente

Cantante de Grupo Firme vivió susto en avión, horas antes de la tragedia de Yeison Jiménez: “Por agarrar un pinche avión más barato”

Gente

Luto en el cine: murió Robert Duvall, famoso actor recordado por ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’, a los 95 años

Gente

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, destapó nostálgico detalle de su hijo Santiago tras la muerte del cantante

“En otras palabras, Peter se disparó accidentalmente en la axila izquierda y la bala dañó la arteria que suministra sangre al brazo, el codo, el antebrazo y la mano”, agregó.

Actor estadounidense, Peter Greene, murió a sus 60 años de edad.
Actor estadounidense, Peter Greene, murió a sus 60 años de edad. Foto: WireImage

Las versiones entregadas apuntaron a que un vecino fue quien escuchó música a todo volumen en el apartamento del actor durante toda la noche, y al ver que no atendieron a la puerta, quiso pedir ayuda a las autoridades para que se registrara la situación. Una vez los oficiales acudieron, vieron la escena y avisaron sobre la pérdida.

Gregg Edwards, mánager de Greene, fue quien confirmó a los medios la muerte, comentando un poco las circunstancias de lo que pasó aquel día. Las causas del deceso eran un completo misterio, dejando al aire todo lo que sucedió a finales de 2025.

Más de Gente

Shakira y Beéle están en Barranquilla.

Shakira está en Barranquilla grabando un video musical con Beéle: hubo cierre de varios sitios icónicos por la filmación

Rey Carlos III, el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

El rey Carlos III reacciona al arresto de su hermano Andrés por el caso Epstein: “Profunda preocupación”. Crisis en la Casa Real

Niño Prodigio: nuevas predicciones para los signos.

Niño Prodigio: horóscopo y predicciones para hoy jueves, 19 de febrero

Lady Noriega y Juancho Arango entraron a 'La casa de los famosos'.

Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a ‘La casa de los famosos’; causaron fuertes reacciones

'A otro nivel', programa musical del Canal Caracol.

‘A otro nivel’: Cristina Hurtado explicó las reglas de la nueva temporada; así fue el primer capítulo

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.

Números de la suerte de Walter Mercado para el 19 de febrero: señales para los 12 signos

Elizabeth Loaiza revela detalles de su conversación con Carlos Lajud por mensajes a su hija

Elizabeth Loaiza se pronunció por mensajes que el periodista deportivo Carlos Lajud le envió a su hija

Anthony Zambrano, ganador del 'Desafío SigloXXI'

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, hizo inesperada confesión y generó fuertes comentarios

Maluma contó detalles de la canción que sacó con Yeison Jiménez

Maluma destapó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y reveló conversación con Sonia Restrepo

Noticias Destacadas