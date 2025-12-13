Suscribirse

Gente

Murió Peter Greene, famoso actor recordado por sus interpretaciones en las películas ‘La máscara’ y ‘Pulp Fiction’

El artista fue encontrado sin vida en su apartamento en Nueva York.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

Periodista en Semana

13 de diciembre de 2025, 3:36 p. m.
Actor estadounidense, Peter Greene, murió a sus 60 años de edad.
Actor estadounidense, Peter Greene, murió a sus 60 años de edad.

El mundo del entretenimiento está de luto luego de que se confirmara el fallecimiento del reconocido actor estadounidense Peter Greene, a sus 60 años de edad.

El diario New York Post dio a conocer la noticia luego de que Gregg Edwards, antiguo representante del actor, confirmara el hecho que se registró en las últimas horas.

Contexto: Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de ‘Mortal Kombat’ y ‘El último emperador’; esta fue la causa

De acuerdo con la Policía, el cuerpo de Greene fue hallado sin vida en su apartamento en Nueva York, luego de un reporte de sus vecinos el viernes, 12 de diciembre.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de muerte del actor, aunque la Policía no habría encontrado indiciosos de que algo ilícito haya ocurrido en la residencia.

El fallecido artista nació en Montclair, New Jersey, en octubre de 1965, donde a la edad de 25 años comenzó su carrera actoral en el teatro en Nueva York. Años después dio el gran salto a las pantallas de cine dando vida a villanos durante la década de 1990.

Peter Greene en sus inicios en el cine en 1994 en New York.
Peter Greene en sus inicios en el cine en 1994 en New York.

Una de sus interpretaciones más entrañables fue la de un delincuente llamado Dorian Tyrell en la película La máscara, que tuvo su estreno en 1994.

Peter Greene también es recordado por haber hecho parte del elenco de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino en el mismo año, donde dio vida al personaje Zed, uno de los villanos más violentos y perturbadores de la historia del cine.

Además de estas películas, también estuvo debutando en The Usual Suspects en el año 1995, entre otros 40 papeles importantes a lo largo de su exitosa carrera actoral.

Una de esas actuaciones fueron en Los sospechosos de siempre, también estuvo en Alerta máxima 2 y en 1999 hizo parte del elenco De ladrón a policía. Durante las últimas décadas, continuó desarrollando proyectos de forma independiente y participando en papeles de menor alcance en producciones televisivas.

