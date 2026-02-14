Lady Tabares confirmó muerte de recordado actor de ‘La vendedora de rosas’: “Se ha ido a los brazos del señor’

Lady Tabares, conocida como la vendedora de rosas, y exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, compartió recientemente a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, que uno de los compañeros con los que hizo la película La vendedora de rosas, falleció.

“No me siento capaz de volverlo a intentar”: el desgarrador video de Lady Tabares que conmueve al país

Esto significa para Lady una pérdida prácticamente personal y que le deja un dolor muy grande que la afecta en este momento.

“Familia, hoy día triste, y por ese amor que le han tenido a la película La vendedora de rosas. Con tristeza les cuento que nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de Chocolatina ha fallecido, se ha ido a los brazos del señor. Descanse en paz [Sic]", escribió en su historia.

Lady Tabares confirmó la muerte de uno de los actores de 'La vendedora de rosas'. Foto: Instagram,: @ladylavendedoraderosasoficial

Este fallecimiento además de la historia de Lady, también se dio a conocer por una publicación en la cuenta de Instagram de @letengoelchisme.

“Lady Tabares confirmó el deceso de actor de La vendedora de rosas y le dedicó emotivo mensaje . Se trataría del intérprete que dio vida a ‘Chocolatina’, personaje que quedó en la memoria de muchos espectadores. A través de sus redes sociales, Lady compartió un mensaje lleno de nostalgia y cariño, recordando los momentos vividos durante el rodaje y enviando palabras de despedida que conmovieron a sus seguidores", escribieron en el post.

Lady Tabares destapó la verdad de su experiencia en la cárcel y el maltrato que sufrió: “Casi pierdo a mi hijo”

La muerte de este personaje causó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, y la mayoría afirmaban que creían que este actor ya no estaba en este mundo, por lo que la noticia causaba gran sorpresa.

“Qué en paz descanse, y a su familia Dios les de fortaleza”; “Yo pensé que él ya no estaba en este mundo”; “Yo pensé que él ya había fallecido, y pues famoso actor no era, ya que ninguno lo recordábamos”; “El choco”; “Paz en su tumba”; “Qué visaje ese cambio tan duro de estar cachetón a estar acabado. Paz en su morada”; “Yo pensé que le había pasado igual que sus compañeros que lo habían matado antes”; “Qué Dios lo reciba en sus brazos, y le perdone todos sus errores y pecados cometidos. Solo nuestro Dios tiene esa grandeza del perdón y limpia nuestros pecados, se veía en su morada la tristeza y sufrimiento, hay personas que por alguna situación difícil de la vida tomamos caminos equivocados. Paz en su tumba”, fueron algunos de los comentarios.