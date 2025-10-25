Lady Tabares, recordada por su conmovedor papel en La vendedora de rosas y por su vida marcada por el dolor y la superación, preocupó profundamente a sus fanáticos luego de compartir un mensaje lleno de angustia durante un en vivo en redes sociales.

“No le encuentro sentido a la vida”, afirmó la actriz

La actriz confesó sentirse sin fuerzas y sin encontrarle sentido a la vida, generando una ola de mensajes de apoyo y llamados a cuidar su salud mental.

En el video en vivo, Tabares apareció visiblemente afectada, con lágrimas y voz temblorosa. En un momento, dijo:

“Ya no me siento en la capacidad de volverlo a intentar… no sé, yo como que, yo no le encuentro sentido a la vida, la verdad”, expresó Tabares entre lágrimas, como se informó en Publimetro.

La actriz no ha publicado más declaraciones, lo que ha generado aún más inquietud entre quienes la siguen, quienes están a la espera de que se aclaren las afirmaciones hechas por la actriz.

@samilu LADY TAVARES PREOCUPA A SUS SEGUIDORES DESPUÉS DE UNA TRANSMISIÓN QUE HIZO😭💔 ♬ original sound - Sami Lú 💜

¿Quién es Lady Tabares?

Lady Tabares es una actriz colombiana nacida en Medellín el 31 de mayo de 1982, reconocida internacionalmente por su papel protagónico en la película La vendedora de rosas (1998), dirigida por Víctor Gaviria.

Su interpretación, basada en la historia real de niñas de la calle en Medellín, la convirtió en un símbolo del cine social colombiano.

Tabares, quien no tenía formación actoral previa, fue descubierta por Gaviria mientras vivía en condiciones de vulnerabilidad.

Gracias a su autenticidad y talento natural, la película fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes y le abrió las puertas a los medios nacionales e internacionales.

Sin embargo, su vida tomó un giro trágico años después. En 2002, Lady Tabares fue condenada a 26 años de prisión por su presunta participación en el homicidio de un taxista en Medellín, un caso que ella siempre ha afirmado fue un error judicial.

Durante su tiempo en la cárcel, denunció maltratos y dificultades para adaptarse a la vida penitenciaria.

Tras 12 años de reclusión, obtuvo la detención domiciliaria en 2014, y terminó de cumplir su condena desde su casa hasta el año pasado que quedó en libertad.

Desde entonces ha tratado de reconstruir su vida, retomando su carrera artística y participando en espacios televisivos como La casa de los famosos Colombia.

Hoy, Lady Tabares continúa siendo una figura emblemática del país, tanto por su talento como por su historia de resiliencia y lucha.