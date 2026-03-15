De luto: Lady Tabares sufrió dolorosa pérdida y compartió duro mensaje en redes sociales

Lady Tabares se consolidó hace varios años como una de las figuras más recordadas del cine colombiano, pues captó la atención y la admiración del público internacional al participar como actriz natural en La vendedora de rosas, una película que retrata algunos de los episodios más duros y complejos que enfrentó en su vida mientras luchaba por salir adelante.

Su actuación en esta producción también recibió importantes reconocimientos. En 1998 obtuvo una mención especial durante el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y, además, fue distinguida con el premio a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Bratislava.

Murió Alejo Little, reconocido influenciador; su última publicación generó alerta

La también exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 compartió la fuerte tristeza que atraviesa con respecto a la muerte de Alejo Little, un reconocido creador de contenido con quien mantuvo una gran amistad y que perdió la vida el 13 de marzo.

“Qué triste noticia, mi querido Alejo, descansa en paz y vuela alto. Se nos fue un ser humano increíble, amoroso, bondadoso, soñador y siempre cargado de una actitud que contemplaba la vida”, escribió por medio de sus historias.

Finalmente, agradeció el hecho de que haber compartido momentos especiales con el influenciador y le deseó descanso eterno.

“Gracias por haber existido en mi vida, buen viaje, cariño y a tomar sopita del cielo”, manifestó.

Lady Tabares reveló en llanto cómo fueron sus intentos de suicidio: “Me dio muy duro”

¿Qué se sabe de la muerte de Alejo Little?

En la mañana del sábado, 14 de marzo, se dio a conocer el fallecimiento de David Alejandro Peláez Marín, creador de contenido colombiano que era conocido en redes sociales como Alejo Little. Durante varios años utilizó sus plataformas digitales para mostrar a sus seguidores cómo era su vida con una estatura de 90 centímetros, condición provocada por una displasia ósea.

Por el momento, sus familiares no han compartido detalles de su causa de muerte, ni se han pronunciado públicamente. Sin embargo, sus amigos y seguidores se han encargado de dejarle mensajes de despedida a través de su última publicación, en la que celebró su cumpleaños número 33.