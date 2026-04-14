Murió importante actor de ‘La vendedora de rosas’; Lady Tabares compartió doloroso mensaje

Lady Tabares, conocida por su participación como actriz natural en La vendedora de rosas, sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram al revelar que uno de sus compañeros de reparto falleció en las últimas horas.

A través de sus historias, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 compartió detalles de la muerte de John Mario, quien fue apodado ‘El Ojón’ e hizo parte de la producción que llegó a Cannes en 1998.

De luto: Lady Tabares sufrió dolorosa pérdida y compartió duro mensaje en redes sociales

“Hoy, nuevamente el elenco de La vendedora de rosas pasa por la tristeza de la partida de uno de sus actores, con gran tristeza despedimos a Mario, más conocido como el ojón. Vuela alto, querido amigo”, escribió la mujer.

Las palabras de Lady conmovieron a su comunidad digital, quienes tambien despidieron al artista y acompañaron a Lady Tabares en su dolor, pues como lo ha hecho saber en varias ocasiones, generó una fuerte conexión con sus compañeros y conformaron amistades que perduraron a lo largo de los años.

Lady Tabares envió mensaje por fallecimiento de actor de 'La vendedora de rosas'. Foto: Foto 1: Instagram @ladylavendedoraderosasoficial - Foto 2: Instagram @ladylavendedoraderosasoficial

“No me siento capaz de volverlo a intentar”: el desgarrador video de Lady Tabares que conmueve al país

Lady Tabares había perdido otro amigo hace pocas semanas

El pasado domingo 15 de marzo, Lady Tabares compartió la fuerte tristeza que que estuvo atravesando con respecto a la muerte de Alejo Little, un reconocido creador de contenido con quien mantuvo una gran amistad y que perdió la vida tras padecer algunos problemas de salud.

“Qué triste noticia, mi querido Alejo, descansa en paz y vuela alto. Se nos fue un ser humano increíble, amoroso, bondadoso, soñador y siempre cargado de una actitud que contemplaba la vida”, escribió por medio de sus historias.

Finalmente, agradeció el hecho de que haber compartido momentos especiales con el influenciador y le deseó descanso eterno, recordando lo importante que fue para su vida.

“Gracias por haber existido en mi vida, buen viaje, cariño y a tomar sopita del cielo”, manifestó.