Lady Tabares fue una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos, en donde en varias ocasiones abrió su corazón y habló de su relación con sus hijos y la situación que uno de ellos estaba afrontando en ese momento.

Su participación en el reality show colombiano llamó la atención de sus seguidores, ya que después de varios años había vuelto aparecer en televisión, luego de que decidiera mantenerse alejada de los medios de comunicación para proteger su privacidad, y solo compartir algunos detalles de su vida personal por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, su presencia en el programa no fue lo que cautivó a los televidentes, pues Leidy María logró ganarse el corazón del público y obtener reconocimiento con su inmemorable protagónico en La vendedora de rosas, en donde se narra los momentos más difíciles que afrontó y cómo salió adelante a su corta edad.

Una de las situaciones más complejas que vivió Tabares fue en el 2002, cuando se le vinculó con el asesinato de un taxista y un juez la condenó a 26 años de prisión. Sin embargo, después de un largo tiempo, obtuvo el beneficio de detención domiciliaria y terminó de cumplir su condena desde su casa hasta el año pasado que quedó en libertad.

Lady Tabares habló de su experiencia en la cárcel y los difíciles momentos que atravesó. | Foto: Captura de Instagram @laredcaracol

Hoy en día, Lady es empresaria y escritora, pero recordó en una reciente entrevista con La Red Caracol el duro momento que pasó en la cárcel, habló de su experiencia en ese lugar y el maltrato que sufrió.

“Si yo me baso solo en mi experiencia, para mí no resocializan porque para el INPEC no entra la persona, sino que entra el condenado, el culpable. Siempre se encargan de hacer ese maltrato psicológico, emocional, físico”, comentó la actriz.

Tabares también mencionó que al ser una figura pública sufrió de maltrato y se sintió vulnerada desde que ingresó, incluso se enteró de que uno de los oficiales que se encontraba al mando dio dinero para que fuera agredida.

“Un teniente, en algún momento, sé por información de primera mano, que en algún momento pagó para que a mí me pegarán. Fue muy difícil porque en ese momento que eso sucede, que me pegan entre varias, fue cuando casi pierdo a mi hijo Julián”, confesó la paisa.