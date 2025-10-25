Lina Tejeiro cumplió un nuevo sueño, este fue el debut que hizo la exitosa actriz

La actriz Lina Tejeiro hizo su esperado debut en el teatro con Escape Room, una comedia negra que mezcla suspenso y sátira. La obra, escrita por los dramaturgos catalanes Joel Joan y Héctor Claramunt, y dirigida por Santiago Merchant, fue estrenada el 23 de octubre y estará en temporada hasta diciembre de 2025 en el Teatro Nacional Leonardus, de Bogotá.

Lina Tejeiro compartirá escenario junto con Cristián Villamil, Santiago Alarcón, Tata Ariza, Pedro Suárez y Felipe Giraldo. Escape Room muestra a dos parejas que entran buscando diversión, pero se enfrentan a una trampa emocional que revela máscaras ideológicas, conflictos y verdades incómodas a través del humor.

Visitará el país

| Foto: GETTY IMAGES

Frankie Muniz, recordado protagonista de la icónica serie Malcolm in the Middle, fue confirmado como invitado especial de la próxima edición de Comic Con Medellín 2025, que se realizará del 28 al 30 de noviembre en Plaza Mayor.

El actor participará el domingo 30 de noviembre en un panel especial en el que compartirá anécdotas, detalles de su carrera y vivencias personales, además de realizar sesiones exclusivas de autógrafos y fotografías con sus seguidores. Muniz es conocido también por otros papeles en películas como Agent Cody Banks y Big Fat Liar, así como por ser uno de los rostros más emblemáticos de la cultura pop norteamericana de principios del siglo XXI.​

La organización del evento, encabezada por Planet Comics y Corferias, resaltó la importancia de contar con una figura que representa la nostalgia de una generación y amplió la expectativa confirmando que se anunciarán más invitados internacionales. Julio Caballero, productor de Comic Con Colombia, destacó que se ofrecerán más de 120 expositores, experiencias innovadoras, zona de cosplay y una programación académica de casi 80 horas, haciendo de esta convención “una experiencia única para toda la familia”.​

El más influyente

| Foto: GETTY IMAGES

Juanes fue reconocido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI por las prestigiosas revistas Billboard y Rolling Stone. Este homenaje coincide con el aniversario número 25 de su álbum debut, Fíjate bien, que marcó un antes y un después en la música latina con su mezcla de rock alternativo y letras profundas sobre violencia, vulnerabilidad y emociones auténticas.

El cantante paisa es el único representante del rock dentro del top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI, y su álbum Un día normal figura entre los discos latinos más relevantes del periodo. Además, el artista colombiano también logró posicionar cuatro de sus canciones en el ranking de las mejores de los últimos 25 años, incluyendo Me enamora y La camisa negra.Reconocido también como uno de los diez mejores productores latinos actuales, Juanes ha ganado 29 premios Grammy y Latin Grammy, consolidándose como un referente indiscutible de la música en español contemporánea.

Conciertos de lujo

| Foto: GETTY IMAGES

Alejandro Fernández, Ed Sheeran y Kali Uchis confirmaron sus presentaciones en Colombia. El Potrillo traerá la gira De Rey a Rey, un homenaje a su padre, Vicente Fernández, con conciertos en Medellín, el 25 de octubre en La Macarena; Bucaramanga, el 30 de octubre en la plaza de toros, y dos noches en Bogotá, el 1 y 2 de noviembre en el Movistar Arena.

Otro concierto que ha suscitado gran expectativa es el de Ed Sheeran, quien regresará a Colombia como parte de su gira mundial Loop Tour con un único concierto en Bogotá, el 16 de mayo de 2026 en Vive Claro. Mientras tanto, la artista estadounidense Kali Uchis se presentará en la capital colombiana el 18 de febrero en el Movistar Arena.

Polémicas revelaciones

| Foto: GETTY IMAGES

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, publicó sus memorias tituladas You Thought You Knew, en las que reveló detalles inéditos sobre su relación con la icónica cantante, así como la complicada batalla por la custodia de sus hijos. En el libro, publicado el 21 de octubre, narra desde sus orígenes como bailarín hasta los momentos más difíciles de su matrimonio y posterior separación, incluyendo incidentes de consumo de drogas y episodios de ira de la princesa del pop.

En las polémicas revelaciones de su libro, Federline acusa presuntamente a la artista, de 43 años, de haber consumido drogas durante la lactancia, y asegura que sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, tuvieron miedo de dormir en la casa de su mamá.Federline asegura que sus hijos, quienes ya son mayores de edad, aprobaron la publicación de dichos momentos y que su objetivo es compartir su versión para que ellos no tengan que explicar quién es su padre. La publicación del libro ha provocado una fuerte reacción pública y la respuesta directa de Britney Spears, quien denunció manipulación y desgaste emocional.

Orgullo colombiano

| Foto: Erick Obando-ZAFO

Cubel, la firma colombiana liderada por el diseñador Humberto Cubides, es finalista en la categoría marca del año de los Latin American Fashion Awards 2025, un reconocimiento que destaca su trabajo artesanal y su fusión de estética contemporánea con raíces culturales latinoamericanas. Con una propuesta que incorpora tejidos experimentales y una narrativa inspirada en la naturaleza y el simbolismo ancestral, Cubel representa el auge del diseño colombiano en la escena internacional.

Humberto Cubides se ha consolidado como un referente que rescata las tradiciones textiles de regiones como Boyacá y Nariño, promoviendo la economía circular y el respeto por el trabajo manual.