La reveladora confesión que hizo Britney Spears, tras conflicto con su expareja: “Tuve una experiencia traumática”

La cantante y compositora estadounidense Britney Spears ha vuelto a estar en el foco del ojo público tras una revelación que hizo en una de sus recientes publicaciones y causó preocupación a sus seguidores.

Recientemente, la también bailarina y actriz ha estado compartiendo imágenes en su perfil de Instagram y en una de ellas hizo una fuerte confesión sobre su estado de salud.

“Tuve una experiencia traumática como algunos de ustedes saben al final de mi libro, donde durante 4 meses ya no tuve mi puerta privada e ilegalmente me obligaron a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lado”, escribió, haciendo referencia a su autobiografía The Woman in Me.

También aseguró que muchas de las cosas sobre las que escribió en su libro las sigue viviendo, pero no ha preferido mantenerlas ocultas por el dolor y tristeza que le generan.

Britney recordó que sintió su cuerpo destruido, pues durante cinco meses no pudo moverse ni bailar, pero cuando lo hizo lo volvió se logró volver a salir adelante: “Me hizo recordar cómo volar”.

Britney Spears habló de su salud y confesó sufrir daño cerebral. | Foto: Captura de Instagram @britneyspears

“Siento como si me hubieran quitado las alas y el daño cerebral me hubiera ocurrido hace mucho tiempo al 100 por ciento... Por supuesto, he superado ese momento problemático en mi vida y tengo suerte de estar viva”, agregó la cantante.

Luego, confesó que su mensaje fue respuesta a las críticas que ha recibido en medio de la polémica por el próximo lanzamiento de las memorias de su exesposo, Kevin Federline, llamadas You Thought You Knew, en el que aparecer rompe el silencio sobre lo que se decía de él y cuenta su verdadera historia.

“La gente es increíblemente cruel... todavía hasta el día de hoy no he volado como solía hacerlo ¿Crees que si voy al Vaticano podría encontrar algo bastante interesante allí? Es divertido contar historias en este punto porque todo esto puede sonar muy tonto, pero con la basura que literalmente se dice de mí, dije, ¿por qué no traer SUSTANCIA a la mesa?”, concluyó.