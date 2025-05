Britney Spears desata caos en pleno vuelo privado por mala conducta; la artista fue amonestada y así reaccionó en redes

“Esta no es la primera advertencia que recibe. No es alguien que, exactamente, siga las reglas”, expresó la fuente a People.

Así reaccionó Britney tras el incidente en pleno vuelo

En la descripción del video, la princesa del pop explicó que durante el vuelo se dio cuenta de que: “ Algunos aviones en los que he estado no se puede fumar principalmente, pero este era diferente porque los porta bebidas estaban fuera del asiento”.

“Pido disculpas a cualquiera que haya ofendido, pero las asistentes de vuelo siempre se aseguran de que esté en la parte trasera del avión de todos modos... La azafata llamó a los oficiales porque me fumé un cigarrillo. Y me avergüenzo, pensé que era demasiado, pero no le gusté en el momento en que me subí al avión”, agregó.