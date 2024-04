Britney Spears en OnlyFans: esta sería la exorbitante cantidad de dinero que ganaría; mucho más que en su última gira

Estas cifras sugieren que Britney Spears podría ganar más en OnlyFans que en toda su carrera musical. Su última gira, Piece of Me , recaudó solo 54 millones de dólares en 2018, mientras que en OnlyFans las ganancias potenciales podrían superar los 100 millones de dólares al año.

TMZ, por su parte, informó que Spears no tiene interés en unirse a OnlyFans para evitar asociarse con el contenido explícito del sitio. Sin embargo, Franklyn no descarta que la ‘princesa de pop’ no esté interesada.