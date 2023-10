Britney Spears abre su corazón y revela por qué se rapó la cabeza en 2007: “Mis formas de contraatacar”

Britney Spears se convirtió en una de las artistas más famosas de la industria musical, brillando con su talento, su voz, sus movimientos, su preparación y su belleza. Poco a poco dejó una huella en la memoria de millones de personas, quienes la vieron triunfar como la ‘Princesa del pop’.

A pesar de que su carrera se proyectaba como un éxito total, con el pasar de los años todo fue cambiando y su nombre quedó como protagonista de polémicas dentro de la farándula internacional. La celebridad intentó guardar silencio y llevar sus procesos de manera reservada, alejándose de las controversias que intentaban rodear su realidad.

Britney Spears, famosa estrella musical de los 2000 (Photo by Eric CATARINA/Gamma-Rapho via Getty Images) | Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Durante muchos años, Britney Spears sufrió cambios inesperados, alejándose de la música, perdiendo su toque y transformando su imagen, lejos de que lo fue en sus inicios. Estas decisiones vinieron de la mano de situaciones incómodas que se presentaron en su familia y allegados, afectando su estabilidad personal.

Uno de los momentos más comentados y recordados de la farándula internacional fue precisamente cuando Britney Spears, de manera sorpresiva, decidió raparse su cabeza y despedirse de la melena rubia que siempre había lucido. La estrella no lo pensó dos veces y se fue por aquel camino, buscando plasmar en los medios este look que llevaría.

Años después de que esto ocurriera en 2007, la intérprete de Toxic decidió romper el silencio y abrir su corazón, destapando los motivos que la impulsaron a rapar su cabeza y llevar otra imagen ante el mundo. Las revelaciones las hizo en The Woman in Me, su biografía que saldrá a la venta el próximo 24 de octubre de 2023, en Estados Unidos, donde no dudó en recordar parte de este pasado que la acompañó.

Britney Spears abrió su corazón respecto al pasado que vivió. | Foto: Instagram @britneyspears

Britney Spears cuenta por qué se rapó en 2007

Según reseñaron varios medios como La Vanguardia, Britney Spears aprovechó este libro para sincerarse con respecto a las constantes críticas y comentarios que recibía con respecto a su cuerpo. La también bailarina habló de lo juzgada que fue por el público, precisamente por su aspecto y la imagen que tenía.

Al ver que todo el mundo se tomaba atribuciones para opinar acerca de su figura, sus looks, su cuerpo, sus atuendos, decidió responder de una manera inesperada y agresiva, quitándose por completo la cabellera que siempre la caracterizaba.

“Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraban de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo, desde que era adolescente. Raparme la cabeza y comportarme mal fueron mis formas de contraatacar”, comentó, dando pistas de su reacción ante el bombardeo mediático al que se vio expuesta a lo largo de su carrera profesional.

En este fragmento, compartido por People, se pudo conocer que las libertades de la celebridad se comenzaron a limitar y todo se volvió un serio lío para ella. Tuvo que dejarse crecer el cabello de nuevo, “ponerse en forma”, adaptarse a los cambios y asumir un estilo de vida apartado de lo que ella tanto esperaba.

“Quisieron hacerme entender que esos días se habían acabado. Tuve que dejarme crecer el pelo de nuevo y ponerme en forma. Tenía que irme pronto a la cama y tomarme la medicación que mandaban tomar. La tutoría me arrebató mi condición de mujer, me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que una persona en escena. Siempre sentí la música en mis huesos y sangre, y me la arrebataron”, indicó, puntualizando que toda su pasión por la música se desvaneció y quedó atrás.