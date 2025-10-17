Feid, también conocido como Ferxxo, es uno de los cantantes colombianos del género urbano que se ha destacado por su trayectoria en la industria musical, su talento y creatividad en sus presentaciones, logrando reconocimiento a nivel mundial.

El artista paisa, quien recientemente lanzó nuevas canciones, una de ellas en compañía de Nejo, sorprendió con un anuncio en el que afirmó hará una pausa en su carrera.

“Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio jeje. ¡Gracias por qué el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida! ¡Gracias por entregarnos tanto este año! ¡A mi familia, al equipo, a nuestros seguidores!! Gracias por ir a tantos países a ver este show que tejimos especialmente para este formato”, escribió en la primera parte.

En el mismo mensaje también le pidió a sus seguidores y fanáticos continuarán escuchando sus canciones, mencionó tres de ellas y agradeció al festival Austin City Limits, lugar donde realizó su último concierto por ahora.

“¡No extrañen mucho al FERXXO en los stages, por ahora les pido que sigan escuchando mi música! ¡Que pongan Princesa, que escuchen Body, que escuchen Sagrado! Gracias, gracias AUSTIN CITY LIMITS Gracias a todos los que vivieron este show con nosotros”.

Reacción de los seguidores de Feid

La publicación más de 600 mil me gusta y tres mil comentarios en los que los fanáticos del artista aprovecharon para dejar sus mensajes de nostalgia por su decisión e incluso le preguntaron por Karol G, la también cantante con quien al parecer tenía una relación sentimental.

“Es muy temprano para que me estés haciendo llorar Salomón”; “dígame si la Karol me lo lastimó, que yo la dejo de seguir”; “vuelve ya”; “no te vayas”; “él está dejando que brille sola y no mezclen sus exitos. Pienso yo”; “no te tardes”; “¡Te lo mereces todo ferxxitooo! Descansa y te esperamos con toda la buena vibra”.

¿Karol G y Feid terminaron?

Desde hace un tiempo han surgido rumores de una posible ruptura entre los cantantes colombianos, pues en varias ocasiones compartieron fotografías juntos, pero en sus últimas publicaciones los usuarios han afirmado que no han estado en los mismos lugares e incluso, aseguraron que ya no se dan me gusta en las fotos.

La intérprete de ‘Ivonny Bonita’, canción de su más reciente álbum Tropicoqueta, manifestó en una entrevista que hay que personas que siempre la hacen sentir en verano, dando a entender que continúa con Feid.

Rumores de una posibe ruptura entre Karol G y Feid. | Foto: Instagram @karolg - @feid