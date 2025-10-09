Suscribirse

Karol G puso fin a los rumores sobre situación amorosa

En medio de los rumores, la paisa se prepara para la histórica presentación en el Victoria’s Secret Fashion Show el 15 de octubre.

Redacción Gente
9 de octubre de 2025, 11:08 p. m.
Karol G y Feid se besan en concierto
Karol G y Feid se besan en concierto | Foto: Instagram de Feid

En medio de la agitada agenda de Karol G, quien fue confirmada como headliner del festival musical Coachella y de la pasarela de Victoria’s Secret, la paisa ha tenido que salir al paso sobre varios rumores relacionados con su vida amorosa.

Finalmente, la ‘bichota’ rompió el silencio y habló públicamente sobre los rumores de su separación con Feid durante una entrevista en su programa radial para SiriusXM a principios de octubre de 2025.

La pareja, considerada una de las más queridas en la música urbana latina, ha estado junta oficialmente desde 2023, tras conocerse durante la grabación de su exitosa colaboración “Friki” en 2022.

Contexto: Tres cantantes colombianos entre los 10 artistas latinos más importantes del siglo 21, Karol G no alcanzó los primeros lugares
KAROL G, Feid - Verano Rosa (Visualizer)

Desde entonces, han mantenido una relación discreta, aunque muy apoyada por sus fans. Sin embargo, en las últimas semanas, la ausencia de Feid en los eventos internacionales de Karol G y la falta de publicaciones conjuntas en redes sociales encendieron especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Durante la entrevista, Karol G mencionó su canción “Verano Rosa”, incluida en su álbum “Tropicoqueta”, que canta junto a Feid y que describe la sensación de un verano perfecto con una persona amada, dejando claro que la letra refleja su relación actual, lo que alivió las dudas sobre una ruptura.

“Verano rosa era para mí es mi forma de expresar ese verano perfecto, verano sin fin que uno puede tener con una persona que te hace sentir que siempre es verano. Hay personas que te hacen sentir eso. La persona con la que yo canto esta canción me hace sentir eso”, expresó la artista durante la charla. La frase, dicha en tiempo presente, deja en claro que su relación con el reguetonero sigue viva.

¿Cuánto llevan juntos, Karol G y Feid?

Feid y Karol G disfrutan de unas románticas vacaciones.
Feid y Karol G disfrutan de unas románticas vacaciones. | Foto: Captura de Instagram @karolg

Karol G y Feid llevan alrededor de dos años de relación conocida públicamente, iniciada luego de su colaboración musical, y a pesar de los rumores de separación y distanciamiento en redes sociales y eventos, Karol G ha dejado claro en su programa de radio que sigue junto a Feid, desmintiendo así la ruptura y aclarando que los rumores de embarazo no son ciertos.

Contexto: Inéditas imágenes de Karol G y Feid de vacaciones en Ibiza; hubo derroche de amor

Karol G en la pasarela de Victoria’s Secret

La colombiana Karol G resaltó en el 'Paris Fashion Week' con un vestido escotado.
La colombiana Karol G resaltó en el 'Paris Fashion Week' con un vestido escotado. | Foto: Captura de Instagram @karolg

La cantante colombiana será la artista principal del desfile, que se realizará el miércoles 15 de octubre de 2025 en el Brooklyn Navy Yard, en Nueva York, comenzando a las 7:00 p. m., hora del este de Estados Unidos. En Colombia se podrá ver el show desde las 6:00 p. m.

