Karol G será la artista principal de la pasarela de Victoria’s Secret: cuándo y dónde ver el show

La artista paisa se presentará junto a Madison Beer, Missy Elliott y el grupo surcoreano TWICE.

Redacción Gente
8 de octubre de 2025, 7:41 p. m.
La colombiana Karol G resaltó en el 'Paris Fashion Week' con un vestido escotado.
La colombiana Karol G resaltó en el 'Paris Fashion Week' con un vestido escotado. | Foto: Captura de Instagram @karolg

Luego de las históricas presentaciones de Karol G en el Vaticano y en el Crazy Horse de París, la paisa vuelve a encender motores para una presentación histórica. La artista fue confirmada como la gran protagonista musical del esperado Victoria’s Secret Fashion Show 2025, un evento emblemático que mezcla moda, música y espectáculo.

La cantante colombiana será la artista principal del desfile, que se realizará el miércoles 15 de octubre de 2025 en el Brooklyn Navy Yard, en Nueva York, comenzando a las 7:00 p. m., hora del este de Estados Unidos. En Colombia se podrá ver el show desde las 6:00 p. m.

Contexto: Tres cantantes colombianos entre los 10 artistas latinos más importantes del siglo 21, Karol G no alcanzó los primeros lugares

Este año, el Victoria’s Secret Fashion Show regresa con más fuerza y novedades, consolidándose como uno de los eventos más importantes del año en la industria de la moda y el entretenimiento. La participación de la paisa se anunció oficialmente el 8 de octubre de 2025 a través de la cuenta de Instagram oficial de Victoria’s Secret, generando gran expectativa entre sus fanáticos y los seguidores de la moda.

El show también contará con otras figuras musicales destacadas como TWICE, Madison Beer y Missy Elliott, lo que garantiza una variedad de estilos y una atmósfera vibrante.

| Foto: AFP
Contexto: Karol G apareció de sorpresa en el pueblito paisa y dejó anonadados a sus fanáticos; interpretó varios de sus éxitos

La transmisión en vivo del evento será accesible para todo el mundo a través de varias plataformas digitales: Prime Video y Amazon Live son los principales canales para la audiencia en Estados Unidos, mientras que internacionalmente se podrá seguir en los canales oficiales de Victoria’s Secret en YouTube, Instagram y TikTok.

En Colombia, el show podrá verse en directo por Prime Video, Amazon Live, YouTube, TikTok e Instagram desde las 6:00 p. m.

El evento comenzará con la ‘Pink Carpet’ a las 6:30 p. m. ET, un segmento que ofrece vistas exclusivas de la alfombra roja, entrevistas con las modelos y artistas, y un ambiente previo a la pasarela. Luego, a las 7:00 p. m. ET, iniciará oficialmente el desfile, con las modelos luciendo las nuevas colecciones de lencería y moda íntima de Victoria’s Secret, acompañadas por la música en vivo de Karol G y los demás artistas.

Contexto: Karol G hace historia: encabezará el Coachella 2026 y no guarda su emoción: “La bichota será headliner”

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 promete ser un espectáculo innovador que no solo se quedará en la moda, sino que también incorporará la tecnología al permitir a los espectadores comprar en tiempo real las prendas que se presentan en la pasarela. Esta experiencia interactiva convierte al desfile en un evento multifacético e inclusivo, que fusiona entretenimiento, comercio y cultura pop.

