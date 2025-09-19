Suscribirse

Karol G apareció de sorpresa en el pueblito paisa y dejó anonadados a sus fanáticos; interpretó varios de sus éxitos

La cantante antioqueña sorprendió en su tierra tras cantar en el Vaticano.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

19 de septiembre de 2025, 3:22 p. m.
Karol G sorprendió con aparición sorpresa en el pueblito paisa de Medellín.
Karol G sorprendió con aparición sorpresa en el pueblito paisa de Medellín. | Foto: Montaje SEMANA | X: @InfoColombia23

Karol G volvió a sorprender a sus seguidores en Medellín con una aparición inesperada que rápidamente se convirtió en noticia.

La cantante paisa, considerada hoy la principal exponente femenina de la música urbana en Colombia y una de las más influyentes del género a nivel internacional, llegó sin previo anuncio el miércoles 17 de septiembre al tradicional Pueblito Paisa, uno de los lugares turísticos más reconocidos de la capital antioqueña.

Acompañada por parte de su equipo de trabajo, la intérprete de Ivonny bonita causó furor entre los visitantes, quienes no podían creer que tenían frente a ellos a la estrella del reguetón.

Entre gritos, aplausos y celulares en alto, el ambiente se volvió un auténtico concierto improvisado.

La emoción alcanzó su punto más alto cuando Karol G tomó el micrófono y se unió a la multitud para entonar versos de varios temas de Tropicoqueta, su más reciente álbum.

Este proyecto musical, que combina ritmos tropicales, beats urbanos y letras cargadas de energía femenina, se ha convertido en un éxito y refuerza el papel de la artista como referente global del reguetón y la música latina.

Así fue la aparición de Karol G en el Pueblito Paisa

El emotivo momento comenzó como un evento promocional al álbum de la conocida Bichota. El lugar se vistió de color naranja (característico de su álbum Tropicoqueta) y comenzó a sonar la canción Tu Perfume.

Cuando las personas empezaron a notar que se trataba de algo de la famosa cantante, se quedaron, hasta que fueron sorprendidos por la misma Karol G.

Con esta espontánea presentación, Karol G no solo confirmó la cercanía que tiene con sus fanáticos, sino que también dejó claro que Medellín sigue siendo el lugar donde late con más fuerza su esencia artística.

Una de las personas que reaccionó a esta sorpresiva aparición fue el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien a través de un trino en X, le agradeció a la cantante por dejar su tierra en tan alta estima para el mundo entero.

“Bienvenida a tu casa, @karolg. Qué alegría tenerte en el Pueblito Paisa, ese lugar que guarda la esencia y el corazón de Medellín. Gracias por llevar el nombre de nuestra ciudad en alto y por llenarnos siempre de orgullo”, escribió el mandatario.

La cantante antioqueña también viene de unos días llenos de momentos que marcan su historia para siempre. El 13 de septiembre se presentó en el Vaticano en un importante evento y allí interpretó su canción Mientras me curo del cora. También cantó junto al tenor Andrea Bocelli la versión que tiene junto a él de su más grande éxito Vivo por ella.

