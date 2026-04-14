“Me decía que estaba en casa”: Karol G revela cómo un GPS delató la infidelidad de su expareja. ¿Hablaba de Feid?

La cantante colombiana Karol G ha vuelto a situarse en el centro de la conversación pública tras su reciente participación en el popular pódcast estadounidense Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. Durante la entrevista, la intérprete de Provenza compartió reflexiones profundas sobre su vida personal y reveló, por primera vez, los detalles de cómo descubrió la infidelidad de una de sus exparejas utilizando herramientas tecnológicas de geolocalización (GPS).

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Según el relato de la artista paisa, la confirmación de sus sospechas no llegó por terceros, sino a través de la ubicación en tiempo real de su pareja de aquel entonces. Karol G explicó que, mientras mantenía una conversación con él, este le aseguraba encontrarse en su domicilio; sin embargo, los datos de su dispositivo móvil indicaban que estaba en un lugar completamente distinto.

“Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS, pues él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente”, relató la artista.

La cantante enfatizó la magnitud de la mentira describiéndola como una distancia de “millas, kilómetros y mares”, un hecho que, según sus palabras, no dejó espacio para la duda ni para la justificación.

Más allá de la anécdota, Carolina Giraldo, nombre de la artista, aprovechó el espacio para definir sus límites actuales en el amor. La Bichota fue tajante al señalar que no considera las segundas oportunidades cuando se rompe la confianza básica de una relación.

“No, no, no, eso es un no”, afirmó con determinación, subrayando que el respeto y la prioridad personal son pilares innegociables en su etapa de madurez actual. Además, realizó un ejercicio de introspección al reconocer que, en el pasado, se sentía atraída por un perfil de pareja complicado. “Me gusta un poco el chico malo. Tengo que cambiar eso”, confesó, evidenciando un proceso de deconstrucción sobre sus patrones relacionales.

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Como es habitual en el ecosistema digital, las declaraciones de la artista desataron una ola de teorías entre sus seguidores. Aunque la cantante no mencionó nombres propios ni especificó fechas exactas de este suceso, diversos usuarios en redes sociales han intentado vincular el relato con sus relaciones más mediáticas.

En particular, algunos sectores de su audiencia han sugerido una posible conexión con el fin de su vínculo con el también artista colombiano Feid, basándose en interpretaciones de canciones recientes como Mírame, baby. No obstante, es importante aclarar que, hasta la fecha, no existe confirmación oficial de que este episodio de infidelidad esté relacionado con el intérprete de Luna o con su anterior pareja, el puertorriqueño Anuel AA.

Este testimonio se suma a la narrativa que Karol G ha construido en su carrera, donde el amor propio y la resiliencia tras una ruptura han sido temas centrales de álbumes como Mañana será bonito.