Cierres temporales y cambios operativos en TransMilenio: esta es la estación afectada

La Secretaría Distrital de Movilidad informó este viernes 24 de abril que habrá cierres y cambios operacionales en la estación Santa Lucía, ubicada en el sur de la ciudad, debido a obras en la malla vial.

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Los ajustes empezaron el día de hoy y se extenderán hasta el lunes 27 de este mismo mes. Las autoridades recomendaron planificar los viajes con antelación y estar atentos a los cambios en rutas y paradas.

La estación, localizada en la Avenida Caracas (Troncal Caracas Sur) con calle 45B Sur y Diagonal 46 Sur, estará parcialmente cerrada. Debido a la construcción, se cierra el acceso norte y el vagón 1 durante horarios específicos en dos fines de semana.

El cierre se realizará a partir de las 10:00 p. m. de este viernes hasta las 4:00 a. m. del lunes 27. La ruta B75 hará una parada provisional en la estación Calle 40 Sur, vagón 2.

Los servicios C17 y 3 pararán en el vagón 2 de la estación Santa Lucía, y la H21 omitirá la parada durante las obras. El acceso sur y los demás vagones estarán disponibles para los usuarios.

El sistema de transporte cerrará parcialmente la estación Santa Lucia este fin de semana. Foto: TransMilenio

Otros cambios en TransMilenio

TransMilenio informó que también habrá cambios en la operación de las estaciones Quiroga y Olaya, ubicadas en la Avenida Caracas con calle 33 Sur y la Avenida Caracas con calle 27 Sur, respectivamente.

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Los ajustes estarán vigentes hasta mañana sábado y se programaron para realizar mejoras en la malla vial. Además, desde el pasado 20 de abril se realizó una modificación en las rutas que circulan en Villa Alsacia, en Kennedy.

Estos son los buses de TransMiZonal que modificaron su ruta en Kennedy:

688 (La Magdalena).

F427 (Calandaima).

F423 (Favidi a. m.).

F424 (Favidi p. m.).

Debido a la implementación de cambios, la Secretaría de Movilidad recomendó a los usuarios que revisen los canales oficiales antes de salir y consulten el estado de las rutas en la aplicación TransMiApp.