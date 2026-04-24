De candidata política a prófuga: ella es Érika Herrera, la suegra de Carolina Flores, buscada por el feminicidio en Polanco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) obtuvo una orden de aprehensión contra Érika Guadalupe Herrera Coriand, señalada como la presunta autora material del asesinato de su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez. El crimen, ocurrido el pasado 15 de abril en un exclusivo sector de Polanco, ha conmocionado al país tras la difusión de evidencias que sugieren una planificación previa y un conflicto familiar de larga data.

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De acuerdo con los reportes oficiales y el expediente del caso, el suceso tuvo lugar alrededor de las 11:30 de la mañana en el domicilio donde la víctima residía con su esposo, Alejandro Sánchez, y su hijo de ocho meses. Aunque inicialmente no se reportaron alertas por parte de los servicios de seguridad del edificio, el análisis de una cámara de seguridad instalada en la habitación del bebé resultó determinante para la investigación.

En el material audiovisual, que ya está en manos de las autoridades, se habrían registrado las detonaciones de arma de fuego. Según informes forenses preliminares citados por medios locales, el cuerpo de Carolina Flores presentaba 12 impactos de bala, distribuidos entre el tórax y el cráneo. La saña del ataque ha llevado a la Fiscalía a tipificar el delito bajo el protocolo de feminicidio.

Érika Herrera, de 63 años, se encuentra actualmente prófuga de la justicia. Registros administrativos indican que la mujer tuvo actividad en trámites civiles en Ensenada, Baja California, y existe un registro de 2016 donde figuró como candidata a regidora en dicho municipio, lo que en Colombia equivale al cargo de concejal. Sin embargo, no se ha confirmado un ejercicio activo reciente en cargos públicos.

La relación entre Carolina Flores y su suegra ha sido descrita como tensa por el entorno cercano de la exreina. Reyna Gómez, madre de la víctima, declaró en entrevistas recientes que los conflictos se agravaron durante el embarazo de Carolina. Según los testimonios, la pareja decidió mudarse de Ensenada a la Ciudad de México en diciembre de 2025 para establecer distancia física con Herrera Coriand, quien presuntamente mantenía una actitud posesiva hacia su hijo.

El periodista especializado en criminalística, Carlos Jiménez, informó que la sospechosa habría viajado por varios días desde Baja California hasta la capital con el fin premeditado de confrontar a su nuera.

Un punto crítico en la investigación es el rol de Alejandro, esposo de la víctima e hijo de la presunta agresora. Aunque él fue quien denunció formalmente el hecho, las autoridades han cuestionado el tiempo de reacción, dado que la denuncia ante el Ministerio Público se realizó 24 horas después del crimen.

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Según las grabaciones, Alejandro habría confrontado a su madre inmediatamente después de los disparos. No obstante, el retraso en avisar a la policía permitió que la mujer abandonara la escena y saliera de la capital, lo que podría derivar en líneas de investigación adicionales por presunta omisión o encubrimiento, aspectos que la Fiscalía aún no ha formalizado.

Carolina Flores Gómez es recordada por su trayectoria en el mundo del modelaje, destacando como Miss Teen Universe Baja California en 2017. Su madre, Reyna Gómez, hizo un llamado público a través de la prensa mexicana solicitando a la sospechosa que se entregue a las autoridades: “No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Entréguese, la vamos a encontrar porque toda Ensenada está buscando justicia”.