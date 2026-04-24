J Balvin silencia críticas y hace historia como el colombiano más escuchado de todos los tiempos en Spotify

En el marco de la celebración por dos décadas de existencia, la plataforma sueca Spotify reveló el listado de los artistas, álbumes y pódcasts que han definido su era del streaming.

En un hito para la música nacional, José Osorio Balvin, conocido mundialmente como J Balvin, es el único colombiano en ingresar al ránking de los 20 artistas más reproducidos de todos los tiempos en esa plataforma, compartiendo lugar con figuras de la talla de Taylor Swift, Drake y The Weeknd.

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Desde su fundación el 23 de abril de 2006, Spotify ha transformado la industria musical. Con motivo de este vigésimo aniversario, los datos arrojados por la plataforma confirman la hegemonía del talento anglosajón, pero con una notable excepción para el mercado hispanohablante.

Según los reportes de la compañía, solo dos artistas latinos lograron asegurar un puesto en este top 20 global: el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin.

La inclusión de Balvin no es un hecho aislado, sino el resultado de una presencia constante en las listas de popularidad durante la última década.

En 2018, el Niño de Medellín ya había alcanzado el puesto número uno global de la plataforma, un precedente que cimentó el camino para el auge actual del reguetón y el pop urbano en mercados no hispanos.

El éxito del artista paisa se sustenta en métricas que reflejan una audiencia global sostenida. Actualmente, Balvin mantiene una cifra cercana a los 76,9 millones de oyentes mensuales, ubicándose en la posición número 14 del ránking mundial activo.

Uno de los pilares de este reconocimiento histórico es la colaboración La canción, interpretada junto a Bad Bunny e incluida en el álbum conjunto Oasis. Este tema ha superado la barrera de los 2.406 millones de reproducciones, posicionándose como una de las piezas en español más exitosas en la cronología de la plataforma.

Analistas de la industria coinciden en que el rol de J Balvin ha sido fundamental, no solo por sus números personales, sino por su labor como puente para nuevas generaciones.

Su colaboración con artistas emergentes en su momento, como el propio Bad Bunny o más recientemente Ryan Castro, ha permitido que el ecosistema musical colombiano se mantenga vigente y competitivo en los algoritmos de recomendación internacional.

La revelación de estos datos por parte de Spotify permite dimensionar el cambio de paradigma. Lo que comenzó como una herramienta para combatir la piratería digital en 2006, hoy es el termómetro principal del éxito artístico.

Que un colombiano figure en el acumulado histórico de una plataforma con más de 600 millones de usuarios activos es, según expertos, una validación del español como lenguaje universal de la cultura pop contemporánea.

J Balvin, con más de 15 años de carrera profesional, reafirma su posición como embajador del país en la era digital, demostrando que el impacto de su música trasciende las modas pasajeras para instalarse en el registro histórico de la industria fonográfica global.