Lina Tejeiro reveló la razón por la que se hizo su primera cirugía a los 17 años: “No lo volvería hacer”

Lina Tejeiro es una empresaria, presentadora y una de las actrices colombianas más reconocidas por su participación en exitosas producciones desde muy pequeña como Padres e Hijos y, la más reciente, Nuevo rico, nuevo pobre.

La llanera también se ha destacado por su fuerte presencia en redes sociales, superando los 10 millones de seguidores en su perfil de Instagram, en el que comparte contenido sobre su vida profesional y un poco de la personal.

En una reciente entrevista en Flores de primavera, Lina abrió su corazón y habló de varios aspectos de su vida, entre ellos cómo logró empezar actuar a su corta edad, cuál fue una de las decisiones que tomó siendo menor de edad y uno de los momentos más difíciles.

La empresaria mencionó que cuando era pequeña quería ser reina porque su mamá había sido Señorita Meta en su juventud y esperaba seguir por ese camino, por eso con la cámara de una tía hacía videos actuando y desfilando para después verlos en la televisión.

Asimismo, su progenitora la inscribió en agencias de extras y alquiló la casa para que grabar Pandillas, guerra y paz, y fue en ese momento donde Lina descubrió que quería aparecer en las pantallas, pues se aprendía los libretos y tuvo la oportunidad de participar en dos escenas.

Lina Tejeiro abrió su corazón y habló de varias situaciones de su vida. | Foto: Captura de YouTube Flores De Primavera

Gracias al papel que realizó, el director de la serie de televisión la recomendó para Padres e hijos, donde estuvo por casi 6 años y empezó cuando apenas estaba iniciando su adolescencia, lo que le generó varios problemas a medida que fue creciendo.

“En la casa yo era muy juiciosa, pero en grabación yo era la estrella”, comentó la empresaria, pues en su hogar tenía que ayudar y cumplir con las obligaciones, mientras que en el set era el punto de atención.

“De los 11 a los 13 fue fácil, pero de los 13 a los 16, yo me volví insoportable”, añadió Lina, haciendo referencia que a esa edad no se dejaba maquillar ni vestir por la persona que no quería.

Al iniciar una carrera desde tan joven y empezar a ganar dinero, Tejeiro creyó que podía ser independiente y decidió irse de su casa, renunciar a ese proyecto e irse a vivir con su novio: “Estaba muy perdida, muy desubicada, desconectada completamente de mi familia”.

Luego, estuvo en una telenovela en la que la reconocieron como la gordita de Muñoz vale por dos, un apodo que rondaba por su cabeza porque ya había sufrido de bulimia, y al mismo tiempo recibió la noticia de que las grabaciones no durarían mucho.

La actriz llanera había logrado ahorrar parte del sueldo para mantenerse un tiempo y hacerse una cirugía por las críticas que había recibido y la respuesta de su manager al preguntarle si había algún casting: “No amiguita, es que usted está muy gordita y así muy difícil, pero yo tengo un amigo que la puede operar”.

A los 17 años, Lina Tejeiro se hizo una liposucción y, aunque su mamá no estaba de acuerdo, la culpó del sobrepeso que la actriz sufría en ese momento y logró convencerla. Sin embargo, confesó que hoy en día se arrepiente de haber tomado esa decisión y otras que afectaron su cuerpo.