GENTE

Él es el actor que fue novio de Lina Tejeiro y Greeicy Rendón: “Una relación muy linda hasta que acabó”

El empresario habló de sus relaciones anteriores y las figuras con las que mantuvo una relación amorosa.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

13 de agosto de 2025, 8:32 p. m.
El actor que reveló haber tenido una relación con Lina Tejeiro y Greeicy Rendón.

Lina Tejeiro es una actriz y empresaria colombiana, reconocida por sus interpretaciones en diferentes programas de televisión desde muy pequeña, como lo fue en Padres e Hijos y su más reciente protagónico en la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

La llanera también es conocida por sus videos en tendencia, utilizando audios con un toque humorístico, su marca de pestañina y su amistad con la también actriz y cantante Greeicy Rendón, refiriéndose entre ellas como Raji.

Sin embargo, en esta ocasión no fue ninguna de las actrices el punto de atención, sino el actor, empresario, cantante y presentador Juan Sebastián Quintero, quien en medio de una entrevista afirmó haber tenido una relación amorosa con ambas.

El locutor de Los 40 Colombia, Pipe Flórez, le preguntó por su relación con sus exnovias que también son del medio, a lo que el cantante respondió: “Mira que Lina fue una noviecita de niños, tenía 12 años, eso no cuenta”.

Juanse Quintero confesó que fue novio de Lina Tejeiro y Greeicy Rendón.
Juanse Quintero confesó que fue novio de Lina Tejeiro y Greeicy Rendón.

Con Greeicy fuimos novios por año y medio, una relación muy linda hasta que acabó”, añadió el actor, quien mostró una fotografía en donde aparecen las actrices y mencionó que ese día conoció a Johanna Fadul, su actual esposa con la que lleva más de 10 años.

Además, Juanse comentó que con ambas se lleva muy bien, con Tejeiro ha compartido espacios pues han estado en realities y agregó que la última vez que vio a Greeicy lo invitó a un concierto, donde conoció a Mike Bahía, a quien considera como un “tipazo”.

¿Cómo se volvieron novios Juanse y Johanna?

En la entrevista, Quintero afirmó que la conoció en el año 2000, cuando él tenía 15 y ella 18 años, le pareció una mujer “divina” y ese día le confesó a su papá que la quería invitar a salir al cine, quien le ayudó con el dinero para la boleta y la comida.

En esa salida Fadul le dijo que no, así que no siguieron hablando, pero después de unos años ella venía a Colombia por temas de trabajo, entonces se reencontraron, fueron a tomar un café y salieron durante dos semanas.

Johanna vivía en México y a Juanse le salió un casting en ese país, razón por la que estuvo compartiendo por más de un mes con la actriz y ella le cuestionó por su relación, que qué eran.

¿Quieres que seamos novios?, preguntó Quintero, a lo que la actriz le respondió: “Pues pídemelo”, afirmando que así fue la manera en que él tomó la decisión de decirle que tuvieran una relación.

