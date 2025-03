Mike Bahía habló en SEMANA sobre su pasión por la salsa, su gira y su paternidad, “a veces quisiera dejar de ser cantante y dedicarme solo a ser papá”

Mike Bahía, el exitoso cantante y compositor caleño, casado con Greeicy Rendón, anunció su paso por Colombia. El artista se presentará en Medellín el 30 de mayo en el Sky Center y en Bogotá el 31 de mayo en el Royal Center. Ambas fechas hacen parte de su gira “Surf N’ Salsa“.

El paso del caleño coincide con sus nominaciones a los Premios Nuestra Tierra en tres categorías; mejor Álbum del año con Calidosa, mejor canción tropical /salsa / Cumbia con Amor A Mitad y mejor artista tropical salsa cumbia. También con el homenaje que le rindió al grande de la salsa Roberto Roena a través del cover de la canción Cómo Te Hago Entender. En la reinterpretación de esta canción, Mike Bahía combinó la nostalgia de la salsa con su inconfundible estilo contemporáneo, logrando una pieza cargada de emoción y sentimiento.

El cover de Cómo Te Hago Entender además está acompañado de un visualizer filmado en Haulover Beach, Florida, que captura a la perfección la vulnerabilidad y pasión de Mike Bahia por la salsa. Este nuevo sencillo marca otro paso en la evolución artística de Bahía, quien sigue explorando la fusión entre salsa, bolero y pop dentro de su proyecto musical, mientras se prepara para su esperada gira internacional en 2025.

SEMANA conversó con el artista.

SEMANA: ¿Por qué salsa?

M. B.: Lo que pasa es que la salsa tiene una energía de mucha madurez, porque es un género que ha caminado por los lados del jazz con ese nivel de complejidad y de contundencia, pero también tiene la historia de la calle y la historia de la humanidad, es un género que se ha vestido con las historias de la calle. En la salsa fue donde empezamos a escuchar historias en la música, es la vida, es una historia. La salsa es un género muy adulto, pero más que eso es porque es un género sobrio, es un género big band. La salsa es un género complejo, creo que eso puede tener que ver con la madurez y la madurez tiene que ver con los años.

SEMANA: ¿Por qué nació la idea de homenajear a Roena a través de una nueva versión de Cómo te hago entender?

Mike Bahía: Yo siento que la gente que sigue mi música no necesariamente ha sido salsera del inicio, entonces sí quiero con los que permanecen desde el inicio y han estado escuchando mi música desde el principio, sí me gustaría que supieran que soy un fanático de la salsa y que vean cómo la vivo. Tal vez esto sea solo un álbum de salsa que voy a hacer y una temporada de mi vida en que la que estoy tratando de que quede un catálogo de salsa para poder volverlo un momento de mi show. Sobre Cómo te hago entender debo decir que esta era una de las canciones que sentía que tenía que hacer parte de esta etapa, esta canción convivía muy bien en ese universo y por eso quise vincularla.

SEMANA: ¿Cuáles son sus influencias en la salsa?

M. B.: Víctor Manuel, Jerry Rivera, Los adolescentes, Galy Galiano con La cita, El grupo Niche, Guayacán, El son de Cali, 3-2 Get Funky con Si ya no estás, también DLG. Todos estos artistas y su música me los absorbí. La verdad es que yo de Jerry Rivera tengo todos los álbumes, todos, también de Víctor Manuel, de Gilberto Santa Rosa también. Yo consumí mucha salsa, y mucho Grupo Niche.

SEMANA: ¿Cómo se siente con este nuevo tour?, ¿Cómo lo describiría?

M. B.: Estoy feliz de hacer este tour, porque es como vivir con un poco este formato de amigos de banda y de roadtrip. En Estados Unidos vamos a estar en un bus donde básicamente vamos a vivir, tiene camas y tiene sala. Entonces vamos a vivir un poco la música desde un lado distinto, un poco más cerca a como lo viví en alguna época de mi vida cuando tuve banda, pero digamos que a otro nivel. Porque con Greeicy el último tour que hice, pues era un tour muy distinto, en donde digamos que el crew era tan grande que ellos iban por una parte, nosotros por otra para poder llegar y además con nuestro hijo.

Ahora paso de hacer ese tour a hacer este solo, que es un tour tipo road trip que me encanta. Básicamente, armé una banda con mis amigos de toda la vida, se siente como que somos una banda y no un solista. En Bogotá y Medellín toca tirar avioncito (risas), pero vamos al mismo combo con la misma vibra y es también la que vamos a llevar a los escenarios, la de girar entre amigos y el “surf & salsa”, pues como que el surf es un poco como el formato de banda que hemos tenido y vamos a vincular la salsa que es un reto bien grande. Creo que ya llevo como 2 años trabajando en esto porque interpretar la salsa con un formato más pequeño, sin que pierda calidad, no ha sido fácil, pero es que el formato gigante de la salsa no interpreta bien mis reggaes y mi reggae es como urbano, entonces no, no cuadra. Entonces ese ha sido el reto y logramos un formato brutal.

SEMANA: ¿Cómo se siente con las tres nominaciones que recibió en los Premios Nuestra Tierra?

M. B.: Feliz, los premios fueron mi primera motivación para empezar a ser artista. Le tengo un cariño muy especial a la emisora y al camino que hice en Bogotá, estar nominado ahí no es cualquier cosa, sigue siendo muy especial para mí porque son los premios de nuestra tierra y no hay nada como sentirte querido en tu tierra, es como que la casita esté bien, alegre esté contenta y eso me recarga.

SEMANA: ¿Cómo ha equilibrado su vida como artista y padre?