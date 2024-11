Mike Bahía recibe varias críticas por no felicitar a Greeicy en su cumpleaños y así respondió el cantante: “desocupados”

La intérprete colombiana estuvo de celebración hace poco, pues cumplió 32 años el pasado 30 de octubre y recibió varios mensajes a través de las redes sociales no solo de sus familiares y amigos más cercanos, sino también de muchos seguidores y fanáticos.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue que Mike Bahía no se pronunció al respecto, ni tampoco dedicó alguna publicación. Gracias a ello, el cantante colombiano se vio involucrado en una polémica situación con los seguidores de Greeicy, debido a que muchos le reclamaron por no haberla felicitado.

Frente a las diversas opiniones, Bahía decidió responder de manera contundente, y expresó que no necesitaba realizar publicaciones para que todo el mundo las viera y comprobaran que realmente le deseo feliz cumpleaños.

“Entonces, si uno no le publica a la novia el feliz cumpleaños, una foto, el mensaje para que todos vean, entonces uno no le deseó el feliz cumpleaños a la novia, ¿entienden? Qué cansones, Dios mío, desocupados” , dijo molesto el artista.

Así mismo, en el mismo clip, el colombiano contó que había estado viajando todo el día para llevarle varios regalos a Greeicy por su cumpleaños. Sin embargo, no dejó muy claro de qué se trataban estos presentes o los detalles que le quería regresar a la madre de su hijo.

“Miren, aquí le traigo el regalo, vean. Estoy viajando todo el día llevando el regalo desde muy lejos, un par de regalos, allá va otro. Y todo el mundo y que el cumpleaños, que la foto. No molesten, acuéstense a dormir, vayan a pedir dulces, disfrácense”, concluyó el artista.

Pese a los comentarios, no cabe duda que su relación es una de las más queridas del mundo del entretenimiento, pues su naturalidad, perspectiva de la vida, y la familia que han formado, les han brindado millones de seguidores en sus redes sociales que están pendientes de cada movimiento y proyecto de la pareja.

Por otra parte, hace poco estuvieron en el ojo del huracán, pues desataron una serie de comentarios negativos en redes luego de publicar un video en el que la cantante aparece usando un atuendo bastante revelador y poses demasiados sugerentes que dejaron poco a la imaginación de sus fanáticos, quienes no dudaron en manifestarse al respecto.

“Y después piden respeto a su privacidad. Me parece que esos instantes son solo de ellos”, “Estamos muy mal, ya no hay intimidad”, “Está como ebria, no la debió grabar así” y “Se pasa de vulgar. Es mejor que salga empelotada y listo”, son algunos de los comentarios.