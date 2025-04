Al lugar acudieron más de 370 rescatistas y decenas de ambulancias para atender a las personas afectadas y empezar con el levantamiento de los escombros en búsqueda de más sobrevivientes. “Presumimos que muchos de ellos aún están con vida, y por eso las autoridades no pararán hasta que no quede ni una sola persona bajo esos escombros”, aseveró Méndez.

Aún no se han brindado detalles de cómo sucedió el derrumbe. “Fue algo relámpago totalmente”, dijo a la prensa el mánager del cantante, Enrique Paulino, quien logró sobrevivir a la catástrofe. “Yo pensé que era un temblor de tierra, por eso me tiré al piso, me cubrí la cabeza”, contó.