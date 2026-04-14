El país del Caribe que tuvo un importante incremento de turistas en el primer trimestre de 2026

La República Dominicana recibió 3.710.374 turistas durante el primer trimestre del año, lo que supone un 10,8% más que doce meses atrás, según ha informado este martes el ministro de Turismo, David Collado.

El Gobierno ha destacado que 2.603.777 turistas arribaron en avión, mientras que otros 1.106.597 lo hicieron en crucero. Después, solo en marzo, se registraron 953.758 visitantes por vía aérea, un 16,3% más, y 352.108 por vía marítima, un 8,1% más.

“Y esa llegada de 953.758 por la vía aérea y 352.108 por la marítima nos dan el gran número de visitantes en marzo: 1.305.866. Otro histórico récord”, ha resumido Collado durante la rueda de prensa.

La Catedral de Santo Domingo, ubicada en el Parque Colón, fue construida en 1540, y por lo tanto la primera del continente americano. Foto: Juan David Rodríguez Benítez

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Los países emisores que aportaron un mayor número de turistas fueron Estados Unidos (45%), Canadá (23%), Argentina (5%), Colombia (4%), Alemania, Francia, España y México (un 2% cada uno), y Perú (1%).

Los aeropuertos que más turistas recibieron el mes pasado fueron Punta Cana (53%), Las Américas (25%), Cibao (10%), Puerto Plata (5%), el Higüero y La Romana (3%) y Samaná (1%). La ocupación hotelera superó el 86%.

El paraíso oculto de República Dominicana que alberga las mejores playas de este destino

Aproximadamente a una hora y media de Punta Cana, se encuentra Miches, un pueblo ubicado en el nororiente de República Dominicana que comienza a posicionarse como un lugar exclusivo.

Sus playas tranquilas y su entorno natural, cuidadosamente conservado, crean una atmósfera donde el lujo y la naturaleza se combinan de manera perfecta, ofreciendo experiencias inolvidables.

Gracias a estas cualidades, este paraíso oculto de República Dominicana hace parte de los secretos mejor guardados del Caribe, que cada vez atrae la mirada de más viajeros en todo el mundo, incluyendo colombianos.

Miches, perteneciente a la provincia El Seibo, es reconocido por el Ministerio de Turismo dominicano como un eje estratégico para diversificar la oferta del país, tradicionalmente concentrada en zonas como Punta Cana y La Romana.

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Entre los principales atractivos de este destino se destacan sus playas vírgenes, manglares y paisajes que combinan cuerpos de agua dulce y salada.

A diferencia de otros sitios turísticos ideales para disfrutar del sol, la arena y el mar, Miches conserva un entorno natural poco intervenido, con áreas protegidas que permiten una experiencia más cercana a la naturaleza.

Algunos lugares más recomendados para visitar durante su estadía son: Playa Esmeralda, famosa por su arena clara y sus aguas serenas, así como la laguna Redonda y la laguna Limón, dos escenarios naturales ideales para el desarrollo de actividades ecoturísticas.

Otro de los lugares más representativos de la región es la Montaña Redonda, un mirador natural desde el cual se aprecian amplias vistas del litoral y de la vegetación que la rodea. Este sitio se ha consolidado como uno de los más visitados por turistas que buscan experiencias al aire libre, ya sea a través de caminatas, fotografía o recorridos guiados.

Desde su cima, a la que se puede acceder en vehículos todo terreno o a pie, es posible contemplar una vista privilegiada que incluye la bahía de Samaná, las lagunas Redonda y Limón, así como la franja de aguas turquesas de Costa Esmeralda, conformando un paisaje que combina naturaleza y todo un espectáculo visual.

Con información de Europa Press