El Caribe destaca por ser uno de los destinos más atractivos para viajeros de todo el mundo y República Dominicana se ha posicionado como uno de los lugares más paradisíacos y apetecidos para vivir una experiencia única. Este país ofrece una combinación de playas, cultura y naturaleza.

Allí los viajeros se encuentran con playas de arena blanca, aguas turquesas y clima tropical que han convertido a este país en un referente del turismo internacional, ocupando un lugar privilegiado entre los destinos más visitados de la región.

Es un escenario perfecto para efectuar actividades acuáticas, pero también para practicar otros deportes como rapel, tirolesa, senderismo y parapente, de acuerdo con información del Ministerio de Turismo dominicano.

Punta Cana es uno de los lugares más apetecidos en República Dominicana. Foto: Getty Images

Lugares como Punta Cana y Puerto Plata cautivan con arenas blancas y resorts que son perfectos tanto para descansar como para disfrutar en familia o en pareja. Además, su clima cálido durante todo el año la convierte en una opción perfecta en cualquier temporada.

Adicionalmente, República Dominicana tiene una gran riqueza histórica y cultural, especialmente en la Zona Colonial de Santo Domingo.

¿Qué les exigen a los colombianos para ingresar a este destino?

Este es un destino muy visitado por los viajeros colombianos, por lo que es importante saber cuáles son los requisitos que deben cumplir para su ingreso. Información de la Embajada de República Dominicana indica que los nacionales requieren de los siguientes documentos para visitar este país.

Pasaporte: Este documento es el más importante para los ciudadanos colombianos que quieren ir a visitar el mencionado destino en el Caribe. Debe tener una vigencia mínima de seis meses a partir de la fecha de ingreso al país.

Visa: Dependiendo del motivo del viaje, las visas para visitar República Dominicana pueden ser de turismo simple (TS) o turismo múltiple (TM), de negocios simple o múltiple, de residencia, de estudiante, diplomáticas, oficiales y de cortesía simple. Si la estadía es por un período inferior a 30 días, no se requiere visa, pero sí una tarjeta de turismo.

Las playas de República Dominicana destacan por su arena blanca y sus aguas cristalinas. Foto: Getty Images

Tiquete de regreso: Para visitar este país, los nacionales deben presentar un tiquete de regreso que confirme la intención de salir del mismo.

Reserva de hotel: Es importante demostrar que se tiene asegurado el lugar para la estadía.

Recursos económicos: En algunos casos, las autoridades solicitan evidencia de recursos para cubrir los gastos de permanencia en este destino. Esto puede incluir extractos bancarios recientes u otros documentos que respalden la capacidad financiera del viajero.

Carné de vacunación: Este país les solicita a los viajeros el carné de vacunación que garantice que la persona tiene el esquema requerido para evitar contagios.