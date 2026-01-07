Turismo

Los tres destinos más elegidos por los colombianos para disfrutar sus vacaciones: ¿qué es lo que los atrae?

Estos lugares se posicionaron como los más solicitados durante diciembre para realizar reservas a comienzos de enero de 2026.

El turismo internacional se dinamiza con precios más accesibles hacia destinos como Punta Cana.
Foto: 123RF

La temporada de diciembre representa un periodo clave para el sector turístico, pues en estas fechas familias, amigos y parejas aprovechan para planear próximos viajes, ya sea para vacacionar durante el mismo mes o para recibir el Año Nuevo en un destino diferente.

Por esta razón, desde Despegar compartieron cuáles fueron esos destinos más buscados por los viajeros colombianos para disfrutar sus vacaciones, incluyendo en la lista tanto lugares nacionales como internacionales.

De acuerdo con los datos de búsqueda y reservas recopilados, se evidenció que, a nivel nacional, los destinos que concentraron mayor interés por parte de los viajeros fueron Medellín, Cartagena, Bogotá, Santa Marta y Cali, ciudades que destacan por su oferta turística, conectividad aérea y variedad de planes para distintos tipos de viajeros, desde turismo cultural y gastronómico hasta descanso y playa.

En cuanto a destinos internacionales, las preferencias de los colombianos se orientaron principalmente hacia destinos como Punta Cana, Cancún, Panamá, Ciudad de México y Madrid. Estos lugares se han consolidado como opciones atractivas gracias a su amplia oferta hotelera, experiencias todo incluido, riqueza cultural y facilidades de conexión desde diferentes ciudades del país.

Parasailing en Punta Cana
Parasailing en Punta Cana. República Dominicana Foto: Getty Images

De hecho, las búsquedas indican que desde Medellín los paisas siguen priorizando destinos de mar, como la Costa Caribe colombiana o Punta Cana, en República Dominicana, un lugar que muchos siguen eligiendo por la disponibilidad vuelos directos que amplían posibilidad de que cada vez más colombianos puedan conocerlos de manera rápida y cómoda.

“Hay que decir que Punta Cana hoy es nuestro destino top, porque cuenta con una oferta turística importante, una notable infraestructura hotelera, múltiples actividades y facilidades de acceso para los antioqueños y, en general, para los colombianos”, destacó Carolina García, gerente de Marketing de Despegar, en declaraciones citadas por Blu Radio.

Asimismo, señaló que para facilitar los viajes a Punta Cana, actualmente los viajeros pueden encontrar paquetes desde $1.400.000, dependiendo de la fecha, que incluyen vuelo y hotel, lo que califica como un precio “competitivo y muy completo para todos los gustos”.

Según García, el top tres de destinos con mayor crecimiento lo encabeza Punta Cana, con un 52 %, seguido de San Andrés, con un 20 %, y Curazao, en el tercer lugar.

En este contexto, se podría decir que se trata de destinos que comparten características clave que los han convertido en los favoritos de los colombianos: sol, mar y espacios ideales para el descanso y la desconexión.

