A pocos kilómetros de Ibagué: el pueblo tolimense que enamora con sus balnearios y aguas cristalinas

Viajar al departamento del Tolima, en Colombia, significa descubrir un destino de gran riqueza natural, cultural y gastronómica, que guarda rincones llenos de encanto y tesoros aún poco explorados, pero dignos de admirar. Uno de ellos es el municipio del Valle de San Juan, situado en el centro de esta región del país.

La temperatura promedio de esta población es de 25 grados centígrados, con una altura de 600 metros sobre el nivel del mar, posicionándose en el sector turístico como un lugar ideal para disfrutar baños refrescantes en sus ríos, cascadas y balnearios de aguas cristalinas.

Algunas joyas naturales que sobresalen en el territorio son las Cascadas Las Urracas, localizadas en la vereda El Capote, a unos 45 minutos del casco urbano del municipio. Este sitio de interés consta de tres caídas de aguas de diversa dimensión y longitud, captando la atención de locales y visitantes.

Otro tesoro natural escondido en el Valle de San Juan es el Balneario Mesetas Bocatoma, también conocido como Balneario Mesetas. Este encantador lugar se encuentra en la vereda El Neme, a tan solo 40 minutos del casco urbano.

Llegar a este atractivo es muy fácil, ya que el recorrido puede realizarse completamente en vehículo. Además, el propietario del predio permite el ingreso de manera práctica, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza sin complicaciones, señala la Alcaldía Municipal.

Balneario Mesetas Bocatoma en Valle de San Juan, Tolima Foto: Créditos: Alcaldía Municipal del Valle de San Juan, Tolima

Durante su paso por este encantador pueblo tolimense, los viajeros también pueden descubrir las Cascadas del Oso, una auténtica joya natural conformada por dos imponentes caídas de agua de aproximadamente 30 metros de altura.

Este atractivo se encuentra en la vereda El Neme, a unos 45 minutos del casco urbano municipal, y ofrece un escenario ideal para conectarse con la naturaleza y disfrutar de paisajes de gran belleza.

A estos atractivos naturales, ideales para quienes buscan hacer ecoturismo, se suman las Cascadas el Sapo, Charco Azul, Río Cucuana, Cuevas de Molina y Cuevas de los Chimbilás.

Cascadas del Oso en el Valle de San Juan, Tolima Foto: Créditos: Alcaldía Municipal del Valle de San Juan, Tolima / API

No obstante, además de estos atractivos que buscan conectar a los visitantes del municipio con su riqueza natural, el Valle de San Juan tiene muchos otros atractivos para conocer, como el Santuario de mi Padre Jesús y el Cerro de la Virgen, perfectos para hacer turismo religioso.

En cuanto a sus atractivos históricos, se destaca la Alcaldía Municipal, la Piedra Las Letras y la Real de Minas del Sapo, incluyendo en la lista más de diez establecimientos imperdibles para los amantes del buen comer. En estos locales los viajeros pueden degustar platos típicos como la lechona, el tamal, envueltos de maíz, almojábanas o las populares achiras, características del departamento.