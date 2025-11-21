Suscribirse

El municipio tolimense que en el pasado se llamó Soledad, un destino perfecto para el avistamiento de aves y el ciclomontañismo

En este territorio es posible avistar especies de diferentes climas.

Redacción Turismo
21 de noviembre de 2025, 5:38 p. m.
Avistamiento de aves
El avistamiento de aves es uno de los planes para hacer en el municipio de Herveo, Tolima. | Foto: Getty Images

El Tolima se caracteriza por ser una región que combina naturaleza, cultura y aventura. Es un territorio en el que es posible apreciar variedad de paisajes, dados por sus zonas montañosas y de valles.

La diversidad ecológica de la zona permite disfrutar de actividades al aire libre, como senderismo, observación de aves y recorridos por los parques naturales, como el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde se pueden explorar hermosos páramos y otra serie de encantos naturales, ideal para los aventureros.

Contexto: El pueblo del Tolima donde el pescado es protagonista y todos quieren ir a probarlo

La gastronomía es otro de sus atractivos y juega un papel determinante en la experiencia turística, con platos típicos como la lechona, los tamales y el sancho de pescado en algunos de sus destinos.

Uno de los pueblos de este departamento, que es poco conocido, pero que guarda una gran riqueza natural es Herveo, que en el momento de su fundación fue bautizado como Soledad, como homenaje a un pájaro gris de cabeza blanca y pico puntudo, que habitaba en las partes más rocosas de las montañas, según información de la Gobernación del Tolima.

Avistamiento de aves
Avistar aves, uno de los planes para hacer en Herveo, Tolima. | Foto: Getty Images

De acuerdo con esta fuente oficial, la temporada de fin de año y principios de enero es una buena época para visitar este destino tolimense, en donde la temperatura varía entre los 13 y 23 grados centígrados, dependiendo de la época del año.

Ideal para el avistamiento de aves

Uno de los planes recomendados para realizar en Herveo es el avistamiento de aves, gracias a que goza de una gran diversidad de especies, varias de ellas en vía de extinción, razón por la que sus moradores han empezado a darle valor agregado a aquel encanto natural que posee esta tierra. Hay varias rutas, donde turistas y propios podrán deleitar todos sus sentidos con esta gran actividad.

Contexto: Así es el encantador ‘pueblo que enamora’ en el Tolima, un destino colonial rodeado de cascadas y lagunas

Por ejemplo, está la de aves de zona fría, que sale del casco Urbano, hacia el páramo de Letras y de ahí se dirigen hacia la vereda la Angulo E, en carro dos horas y media, luego se toma por un sendero llamado el Aguacatal y posteriormente se regresa al casco urbano. En este recorrido es posible observar aves entre los 2.600 y 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Ciclomontañismo
El ciclomontañismo, uno de los planes imperdibles en Herveo, departamento del Tolima. | Foto: Getty Images

También está la ruta de aves de clima templado, en donde es posible apreciar la majestuosidad de la naturaleza, sus olores y colores, además de maravillarse con la fauna que hay a lo largo del desplazamiento.

Para los amantes de la aventura, en Herveo también hay rutas de ciclomontañismo. Una de ellas sale del casco urbano hacia el alto de la cruz, y luego de recorrer varias veredas regresa nuevamente al pueblo.

turismoTolimaAvistamiento de aves

