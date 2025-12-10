El Tolima se ha consolidado como un destino que les ofrece a los viajeros una combinación de paisajes naturales con una rica tradición cultural, historia y una deliciosa gastronomía.

Estas tierras ofrecen un refugio para los amantes de la naturaleza y la aventura y en cuanto a la comida, esta región es considerada un paraíso para los paladares exigentes, con platos tradicionales como la lechona y los tamales tolimenses. Es un buen lugar para quienes buscan una experiencia auténtica y de buenos momentos.

Este departamento alberga 47 municipios y uno de ellos es Piedras, que está a una distancia aproximada de 52 kilómetros de Ibagué, la capital del departamento. Es un destino que tiene una temperatura promedio de 28 grados centígrados, según información de la Gobernación del Tolima.

Este pueblo tolimense es una buena opción para conocer cerca de Ibagué. | Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Piedras/API.

Es un buen destino para quienes buscan tener unos días de descanso, en medio de un ambiente natural. Uno de los principales encantos con los que se encuentran los viajeros en Piedras son las piscinas naturales en las que es posible refrescarse y vivir experiencias de relajación.

Uno de estos lugares es el Balneario Caracolí, ubicado en el río Opia en donde estas piscinas conservan su profundidad; la mayoría supera más de los 7 metros, en el cual tanto los habitantes como quienes llegan de visitar disfrutan de un refrescante baño y pueden realizar actividades como los famosos paseos de olla.

Otro lugar imperdible es el balneario La Fragua, que se encuentra muy cerca del casco urbano, aproximadamente a unos tres minutos. De acuerdo con la Gobernación, este sitio tiene una cueva profunda donde es posible bañarse y realizar el paseo de olla.

De igual forma, los viajeros pueden visitar el malecón que se encuentra en la vereda Guataquisito, a orillas del río Magdalena. Este es un espacio para disfrutar de la tranquilidad mientras se aprecia este imponente afluente hídrico. Se ubica a aproximadamente media hora del casco urbano.

La lechona es uno de los platos tradicionales de Piedras, en el Tolima. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En el casco urbano

En el pueblo está el parque principal Bulira, considerado un espacio de esparcimiento para las familias de este municipio tolimense, que tiene unas características particulares y llamativas. Es un lugar biosaludable con un polideportivo cubierto. Allí se encuentra el monumento a Burila que tiene gran valor para los indígenas.

En el casco urbano también se puede visitar la Parroquia de San Sebastián, que se caracteriza por tener una sola nave y en su altar principal se encuentra San Sebastián, patrono del municipio. Así mismo, están las imágenes del Divino Niño, Nuestra Señora del Carmen, La Inmaculada Concepción, San Antonio de Padua, San Pedro y el Sagrado Corazón de Jesús.