En el suroeste de Antioquia, a un poco más de tres horas de Medellín, se encuentra este lindo destino que es considerado uno de los más bonitos y acogedores del departamento.

El municipio considerado un tesoro escondido en el norte de Antioquia, una joya turística que enamora con sus charcos y cascadas

Se trata de Jardín, un mágico destino que combina naturaleza, tradición y café de alta calidad. Es un lugar en el que se aprecia su arquitectura colonial, con balcones coloridos y decorados con flores, sus imponentes cerros y los extensos cultivos de este grano.

La zona urbana está asentada en un valle de aproximadamente 500 hectáreas, desde donde se observa la belleza y majestuosidad de los Farallones del Citará, en límites con el departamento del Chocó.

Hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y adicionalmente en 2024 fue reconocido por la ONU Turismo como uno de los mejores destinos en el mundo para hacer turismo rural.

Tomarse una deliciosa taza de café es uno de los planes imperdibles en este destino antioqueño. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Jardín, Antioquia / API

El territorio bajo el cual tiene jurisdicción este municipio tiene una extensión total de 224 kilómetros cuadrados, en un relieve montañoso con altitudes que varían desde los 1.400 metros sobre el nivel del mar en la vereda San Bartolo, hasta los 3.200 metros en el subpáramo de San Rafael, gracias a lo cual ofrece varios microclimas.

Este destino les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 19 grados centígrados y cuenta con diferentes espacios llenos de verde en los que se pueden encontrar cascadas, lagos y rutas camineras que atraen a quienes disfrutan de la aventura, el senderismo y el contacto con la naturaleza.

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Uno de los planes imperdibles es visitar sus fincas cafeteras, disfrutar de sus trucheras y hacer un recorrido por sus referentes culturales e históricos de la zona urbana, según Turismo Antioquia Travel.

Sitios de interés

Caminar por el centro histórico de este pueblo es uno de los planes imperdibles. Es un destino que destaca por la belleza de sus construcciones las cuales combinan edificaciones en tapia con otras elaboradas en nuevos materiales, pero donde permanecen las puertas y ventanas en madera finamente elaboradas.

Este municipio es considerado uno de los más lindos de Antioquia. Foto: Getty Images

Allí es posible visitar la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, el Teatro Municipal, la Casa de la Cultura César Moisés Rojas y la Casa Museo Clara Rojas, sin dejar de lado el parque principal que está engalanado con guayacanes amarillos y morados, ceibas y pinos colombianos, entre otros árboles.

En sus alrededores es posible hacer senderismo, avistamiento de aves y montar en garrucha para ver el cañón de la quebrada Volcanes. La garrucha es un medio de transporte artesanal que consiste en una canasta en madera que se desplaza por cable, la cual en su corto trayecto permite admirar el paisaje constituido por cultivos de café, plátano y hortalizas.