Colombia, además de ser un destino que cautiva con sus paisajes y cultura, también atrae a miles de turistas cada año gracias a su rica y diversa gastronomía, un aspecto cada vez más valorado por quienes buscan experiencias auténticas durante sus viajes.

Según un estudio de Booking.com, el 70 % de los turistas considera esencial probar la cocina local en sus destinos, y muchos eligen Colombia precisamente por su variedad de sabores y preparaciones tradicionales. De hecho, recientemente se viralizó un video del creador de contenido español Carlos Galán, quien lleva unos meses viviendo en el país.

Viajera española reveló el destino de Colombia que desea conocer este 2026; usuarios le aconsejan cambiar de “pinta”

A través de sus plataformas digitales, este viajero, que ha confesado estar enamorado de Colombia, suele mostrar las cosas que más lo cautivan del territorio nacional, como su gastronomía, animándose a probar, por primera vez, el ajiaco santafereño.

Esta experiencia decidió vivirla durante su paso por Bogotá, eligiendo el Mercado de la Concordia. Además, antes de hacerlo, aseguró a sus seguidores que nunca había probado este plato y no sabía que se trataba de una sopa que se acompaña con crema de leche, arroz y aguacate.

“Una de mis misiones en Bogotá es probar ajiaco, así que vamos a ello. Ya que estaba en la Candelaria, me recomendaron ir al mercado de la Concordia”, comentó el joven.

Aunque su llegara a este lugar no fue sencilla por las condiciones climáticas de la ciudad, a las que apenas se está acostumbrando, el creador de contenido cumplió su objetivo, pero al principio se mostró algo confundido al ver todos los ingredientes que componen esta típica sopa colombiana.

“No sabía ni lo que era un ajiaco. Entonces, yo no sé cómo se mezcla esto. Me dieron el aguacate y el arroz por un lado, la olla por otro, y, según mi instinto, el arroz había que echarlo dentro. Y el aguacate, por otro lado, no sabía qué hacer con él. Porque nunca había comido aguacate en mi vida, y terminé mezclándolo todo y pa’ dentro”, dijo.

Enseguida, se mostró atónito y complemente satisfecho con el sabor de este plato, tanto así que decidió llamar a su madre para contarle su experiencia al probar esta sopa. “Sinceramente me encantó y lo disfruté. Así que nada, me la sigo gozando con mi ajiaco”, expresó.

Bogotá se consolida como uno de los destinos más deseados para visitar en Latinoamérica; la ciudad rompió nuevo récord turístico

Al compartir el video en sus redes sociales, Carlos desató una ola de reacciones entre sus seguidores y otros usuarios que, al igual que él y su madre, afirmaron ser amantes de esta receta típica de Colombia, y hasta le compartieron algunos consejos para disfrutarla mucho más cuando vuelva a probarla.

“Cómelo como quieras, lo importante es que lo disfrutes”; “yo soy team arroz en la sopa”; “dicen que el mejor ajiaco lo puedes probar en la Plaza de la Perseverancia”; “algunos lo comen por separado, pero lo importante es disfrutarlo”, escribieron algunos internautas en la publicación del joven.