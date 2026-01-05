Turismo

Viajera española reveló el destino de Colombia que desea conocer este 2026; usuarios le aconsejan cambiar de “pinta”

La mujer asegura que está enamora del país y su visita, desde el primer momento, le cambió la vida.

Redacción Turismo
5 de enero de 2026, 4:05 p. m.
La Mijita está planeando su próximo viaje en Colombia
La Mijita está planeando su próximo viaje en Colombia Foto: Instagram @lamiijita

“Mi nacionalidad dice España, pero mi corazón pertenece a Colombia”, afirma Anthia López, mejor conocida en redes sociales como La Mijita. Esta creadora de contenido y viajera se ha ganado el cariño de millones de colombianos gracias a los constantes elogios que dedica a los paisajes, la cultura y, especialmente, a la calidez de la gente del país.

La primera vez que visitó el territorio nacional fue como estudiante de intercambio y, desde entonces, tal como lo ha contado en varios de sus videos en redes, quedó profundamente cautivada por la hospitalidad y el cariño con el que fue recibida.

Por esta razón, afirmó que esa experiencia la llevó a tomar una decisión que marcaría un antes y un después en su vida: “decidí quedarme a vivir aquí para siempre”, eligiendo a Medellín como su nuevo hogar, una ciudad que, según menciona en sus publicaciones, le ayudó a curar su corazón.

Sin embargo, durante su paso por Colombia no se ha limitado a descubrir los encantos de la capital antioqueña, ya que despertó su espíritu viajero y también se ha dado la oportunidad de recorrer otros destinos del país, entre ellos Cali, la reconocida capital mundial de la salsa, a la que espera regresar muy pronto.

Además, ha visitado otros destinos como Barranquilla y Sucre, y para este 2026 ya tiene en la el radar un nuevo destino colombiano, famoso por su clima frío y su profunda riqueza cultural: Boyacá.

“¿Habrá que ir a conocer esas tierras tan reboniticas no mijos?“, preguntó a sus seguidores La Mijita en uno de sus recientes videos, en el que aparece acompañada de otro creador de contenido que se ha ganado popularidad en redes sociales por mostrar, de forma auténtica, las costumbres boyacenses que delatan su arraigo y su vida en el hogar que ha formado con una española, conocida en el mundo digital como MamaOli.

En la grabación, La Mijita intenta imitar el acento que caracteriza a los pobladores de esta región del país, generando una ola de reacciones entre sus seguidores. Varios usuarios comentaron que ya tiene más acento paisa que español y, entre risas, le sugirieron que el primer paso para organizar su viaje a Boyacá es cambiar su “pinta”.

La recomendación fue muy bien recibida por la viajera, quien se mostró emocionada ante la idea de lucir la tradicional ruana, una prenda que simboliza la identidad, la cultura y el orgullo del departamento y de su gente.

