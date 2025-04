Estudiante de intercambio asegura que su viaje a Colombia le cambió la vida: “Es un paraíso lleno de gente maravillosa”

Gracias a su diversidad cultural, sus paisajes vibrantes y la calidez de su gente, Colombia se ha posicionado como uno de los destinos más fascinantes para viajeros de todo el mundo, incluidos los estudiantes de intercambio, quienes suelen visitar el territorio como parte de su formación académica generalmente durante un período específico.

Sin embargo, en redes sociales ha llamado la atención de los internautas la historia de la migrante de nacionalidad española y creadora de contenido conocida en estas plataformas como La Mijita en Medallo, quien asegura que después de visitar el país como estudiante de intercambio quedó completamente enamorada de su gente, sus paisajes y cultura, por lo que tomó una decisión que cambió su vida para siempre.

Según su relato, compartido a través de un video en TikTok, “lo último que pensé cuando vine de intercambio de estudios a Colombia fue que me quedaría a vivir aquí para siempre. Nunca pensé que este viaje iba a cambiarme la vida”.

La joven recordó que, sin ninguna expectativa de tomar una decisión importante para su futuro, preparó los papeles que necesitaba para viajar a Colombia, específicamente a Medellín, donde descubrió que, en este destino precisamente, era donde realmente se sentía feliz.

Panorámica de la Comuna 13. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Sin embargo, confesó que antes de emprender su viaje para hacer un semestre en una universidad de la ‘Ciudad de la eterna primavera’, como es conocida la capital antioqueña, sí tenía varias dudas debido a los comentarios negativos que hacían algunas personas.

“Al principio lo dudé un montón porque decían que era muy peligroso, que me iba a pasar algo, que Colombia no era un lugar seguro, pero me atreví, vine a pesar de lo que me decían y descubrí que Colombia es un paraíso lleno de gente maravillosa, paisajes maravillosos, comida maravillosa y una cultura increíble”, comentó visiblemente emocionada en el videoclip.

Posteriormente, señaló que en España pasó “por una depresión muy fuerte, una ansiedad muy fuerte y llegué a pensar que no iba a seguir adelante, que no iba a poder continuar y, aunque el mérito no es solo de Colombia, porque también es por mí y por mi esfuerzo, el consiguió devolverme la alegría”.

Panorámica de Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Aunque la joven admitió que no fue fácil dejar atrás a su familia, sus amigos, su día a día y, en general, su zona de confort, insistió que “mereció la pena el riesgo”, ya que la cautivó su gente cálida, hospitalaria, atenta, que siempre pregunta cómo se encuentra con la palabra ‘mija’.

“¿Se siente bien? Mija, ¿quiere un tintico? Te hacen sentir parte de…”, agregó. Además, resaltó los encantos de Medellín reflejados en “los colores en la calle, la música en cada esquina, la alegría que transmite la gente”.

@lamijitaenmedallo Colombia me salvó 🇨🇴 Gracias colombianos y colombianas por contagiarme esa alegría , esas ganas de luchar y de seguir adelante a pesar de los problemas 💖A todos los que estáis atravesando una situación difícil , luchen , no se rindan , ustedes pueden se lo prometo .❤️‍🩹❤️‍🩹 #colombia #colombianos #colombiana #colombiano #superacion ♬ sonido original - lamijitaenmedallo

Por estas razones, la creadora de contenido aseguró que “Colombia sabe a hogar” y que “las energías se contagian y a mí los colombianos me contagiaron esa alegría, esas ganas de salir adelante, de luchar, de no dejarse vencer por ningún obstáculo y, al final, lo conseguí”.

Fue así como lo que, al principio, era un viaje temporal, se convirtió en una decisión de vida porque se radicó en el país en busca de la felicidad que tanto anheló en España.