Turismo

Así se celebrarán las Fiestas de Marinilla 2026: fechas, invitados y todo lo que debe saber para disfrutar este evento

Este municipio antioqueño celebrará las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre con música, cultura, deporte y gastronomía.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de enero de 2026, 2:43 p. m.
Marinilla es uno de los municipios de Antioquia, ideal para el turismo religioso.
Marinilla es uno de los municipios de Antioquia, ideal para el turismo religioso. Foto: Getty Images

Con la llegada de 2026, varios municipios de Antioquia se convierten en escenarios ideales para el turismo y la celebración, gracias a una amplia y diversa oferta de eventos enmarcados en sus tradicionales fiestas populares.

Estas festividades, que se desarrollan durante las primeras semanas del año, integran expresiones culturales, muestras artísticas, conciertos, actividades deportivas y una destacada propuesta gastronómica que resalta los sabores y saberes de cada región.

Top de los cinco barrios que todo turista debería conocer durante un viaje a Cali este 2026

Uno de los municipios que se prepara para vivir unos días llenos de música, alegría y tradición es Marinilla, situado a aproximadamente 1 hora de Medellín, en la subregión oriente del departamento.

Allí, se celebrará una nueva edición de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, un evento que hace parte del calendario cultural más representativo del oriente antioqueño y que se llevará a cabo del 8 al 12 de enero.

Turismo

El municipio antioqueño reconocido por su historia y tradición ganadera; está a cuatro horas de Medellín

Turismo

Viajera española reveló el destino de Colombia que desea conocer este 2026; usuarios le aconsejan cambiar de “pinta”

Turismo

Estas serán las principales tendencias del turismo global en 2026

Turismo

El municipio del oriente antioqueño que estará de fiesta del 6 al 11 de enero: esta es su programación oficial por día

Turismo

Bogotá se consolida como uno de los destinos más deseados para visitar en Latinoamérica; la ciudad rompió nuevo récord turístico

Turismo

El histórico pueblo boyacense reconocido por su riqueza natural y bellos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

Turismo

Así se siente México desde la ‘Finca de Ensueño’ de Clara Hernández, la mujer que refleja la gastronomía y cultura mexicana desde su hogar

Turismo

Ferias y fiestas en Antioquia: estos pueblos están de celebración arrancando enero; prográmese para visitarlos

Turismo

Los encantos del pueblo antioqueño, a orillas del río Magdalena, que ha sido clave para el desarrollo del departamento

Turismo

El destino de Antioquia que cautiva con la atarraya más grande de Colombia, alcanza 15 metros y es símbolo de tradición

Esta es la agenda oficial

Para vivir una mejor experiencia, se recomienda programar su itinerario teniendo en cuenta la programación del evento, que incluye actividades pensadas para públicos de todas las edades.

El primer día de fiesta arranca con la Alborada desde la Iglesia Sagrada Corazón de Jesús a las 8:00 p.m. Durante esta jornada también se estarán presentando varios artistas hasta la 1:00 de la madrugada, ofreciendo a los asistentes todo tipo de géneros musicales para disfrutar en familia o con amigos.

Para el viernes, 9 de enero, la programación incluye actividades deportistas en bicicleta, una cabalgada y más presentaciones musicales a partir de la 1:30 p.m. hasta las 11:30 p.m. En la lista de invitados se destaca Jhon Alex Castaño, Luis Miguel Fuentes y Luis Felipe González.

A las 8:00 a.m. del sábado, 10 de enero, se realizará la Rumba Aeróbica, incluyendo en la agenda una serie de muestras artísticas y un espacio de diversión para los más pequeños. Posteriormente, sobre las 2:00 p.m., se estarán presentando artistas como Carlos Zambrano, Dúo Canela, Yo me llamo Joan Sebastián, Alci Acosta, Yeison Jiménez, Fernando González y el Combo Que Nota, entre otros.

El penúltimo día de la celebración comenzará desde las 7:00 a. m. con una caminata enfocada en la promoción del bienestar animal, seguida, al mediodía, por la tradicional Eucaristía de Colonias, un espacio de encuentro y recogimiento para la comunidad. La jornada cerrará con una destacada programación musical que contará con la presentación de reconocidos artistas como Jorge Celedón y The Latin Brothers.

No es Villa de Leyva ni Ráquira. El pueblo boyacense que encanta con sus casas coloniales, calles empedradas y otros atractivos

El lunes 12 de enero, esta festividad llegará a su gran cierre con el Sonido Sobre Ruedas, el Desfile de Silletas y los emocionantes shows de stunt y bicicross, que se desarrollarán desde las 10:00 a.m.

Posteriormente, la música será la protagonista con las presentaciones de Stefany Giraldo, Los Arrieros, Alexis Rivera, Fredy Bedoya, Arwin Giraldo, Joaquín Guiller y Yimmy Sossa, quienes se encargarán de concluir la jornada con broche de oro.

Más de Turismo

Sabanalarga, Antioquia.

El municipio antioqueño reconocido por su historia y tradición ganadera; está a cuatro horas de Medellín

Turistas en Colombia

Viajera española reveló el destino de Colombia que desea conocer este 2026; usuarios le aconsejan cambiar de “pinta”

Marinilla, Antioquia

Así se celebrarán las Fiestas de Marinilla 2026: fechas, invitados y todo lo que debe saber para disfrutar este evento

Los stickers pueden ser muy útiles para identificar con facilidad su equipaje en el aeropuerto

Estas serán las principales tendencias del turismo global en 2026

El Santuario, Antioquia

El municipio del oriente antioqueño que estará de fiesta del 6 al 11 de enero: esta es su programación oficial por día

Panorámica de Monserrate y Bogotá.

Bogotá se consolida como uno de los destinos más deseados para visitar en Latinoamérica; la ciudad rompió nuevo récord turístico

Lago de Tota

El histórico pueblo boyacense reconocido por su riqueza natural y bellos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

Ella es Clara Margarita Hernández Topete.

Así se siente México desde la ‘Finca de Ensueño’ de Clara Hernández, la mujer que refleja la gastronomía y cultura mexicana desde su hogar

Betania, Antoquia

El pueblo antioqueño reconocido por su producción cafetera y sus hermosos paisajes: es un destino encantador a tres horas de Medellín

tenza, Boyacá

No es Villa de Leyva ni Ráquira. El pueblo boyacense que encanta con sus casas coloniales, calles empedradas y otros atractivos

Noticias Destacadas