Así se celebrarán las Fiestas de Marinilla 2026: fechas, invitados y todo lo que debe saber para disfrutar este evento

Con la llegada de 2026, varios municipios de Antioquia se convierten en escenarios ideales para el turismo y la celebración, gracias a una amplia y diversa oferta de eventos enmarcados en sus tradicionales fiestas populares.

Estas festividades, que se desarrollan durante las primeras semanas del año, integran expresiones culturales, muestras artísticas, conciertos, actividades deportivas y una destacada propuesta gastronómica que resalta los sabores y saberes de cada región.

Uno de los municipios que se prepara para vivir unos días llenos de música, alegría y tradición es Marinilla, situado a aproximadamente 1 hora de Medellín, en la subregión oriente del departamento.

Allí, se celebrará una nueva edición de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, un evento que hace parte del calendario cultural más representativo del oriente antioqueño y que se llevará a cabo del 8 al 12 de enero.

Esta es la agenda oficial

Para vivir una mejor experiencia, se recomienda programar su itinerario teniendo en cuenta la programación del evento, que incluye actividades pensadas para públicos de todas las edades.

El primer día de fiesta arranca con la Alborada desde la Iglesia Sagrada Corazón de Jesús a las 8:00 p.m. Durante esta jornada también se estarán presentando varios artistas hasta la 1:00 de la madrugada, ofreciendo a los asistentes todo tipo de géneros musicales para disfrutar en familia o con amigos.

Para el viernes, 9 de enero, la programación incluye actividades deportistas en bicicleta, una cabalgada y más presentaciones musicales a partir de la 1:30 p.m. hasta las 11:30 p.m. En la lista de invitados se destaca Jhon Alex Castaño, Luis Miguel Fuentes y Luis Felipe González.

A las 8:00 a.m. del sábado, 10 de enero, se realizará la Rumba Aeróbica, incluyendo en la agenda una serie de muestras artísticas y un espacio de diversión para los más pequeños. Posteriormente, sobre las 2:00 p.m., se estarán presentando artistas como Carlos Zambrano, Dúo Canela, Yo me llamo Joan Sebastián, Alci Acosta, Yeison Jiménez, Fernando González y el Combo Que Nota, entre otros.

El penúltimo día de la celebración comenzará desde las 7:00 a. m. con una caminata enfocada en la promoción del bienestar animal, seguida, al mediodía, por la tradicional Eucaristía de Colonias, un espacio de encuentro y recogimiento para la comunidad. La jornada cerrará con una destacada programación musical que contará con la presentación de reconocidos artistas como Jorge Celedón y The Latin Brothers.

El lunes 12 de enero, esta festividad llegará a su gran cierre con el Sonido Sobre Ruedas, el Desfile de Silletas y los emocionantes shows de stunt y bicicross, que se desarrollarán desde las 10:00 a.m.

Posteriormente, la música será la protagonista con las presentaciones de Stefany Giraldo, Los Arrieros, Alexis Rivera, Fredy Bedoya, Arwin Giraldo, Joaquín Guiller y Yimmy Sossa, quienes se encargarán de concluir la jornada con broche de oro.