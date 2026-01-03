Boyacá ha sido reconocida en varias oportunidades como una de las regiones más acogedoras de Colombia. En sus tierras los viajeros pueden tener una experiencia que combina historia, naturaleza y tradiciones culturales, además de rica comida.

Es un destino que destaca por sus paisajes naturales que incluyen montañas, páramos, lagunas y hermosos valles y páramos, que lo hacen ideal para los amantes del ecoturismo y las caminatas.

A esto se suma que muchos de sus pueblos ofrecen lindos encantos coloniales, como es el caso de Villa de Leyva, Ráquira, Monguí, Iza y Tibasosa, que normalmente son muy llamativos para los turistas, pero no son los únicos.

A un poco menos de tres horas de la ciudad de Tunja, capital del departamento, se encuentra un lugar que vale la pena conocer. Se trata de Tenza, pueblo que es considerado como uno de los más bonitos de Boyacá.

Alto de la M en el municipio de Tenza, Boyacá Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tenza, Boyacá

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que su nombre en lengua muisca significa ‘bajar de noche’, y su legado histórico y cultural son tan preponderantes como la belleza arquitectónica y natural que adornan su territorio.

¿Qué hacer en Tenza?

Son diversos los encantos que les ofrece este destino a los viajeros. Todo el patrimonio material e inmaterial que posee, lo han convertido en un foco turístico muy importante en la región, por lo que vale la pena visitarlo.

Por ejemplo, allí se encuentra el Salto de la “M”, un sendero ecológico y religioso que conduce al filo de una montaña donde se encuentra un monumento a la Virgen María.

Así mismo, para los amantes de la naturaleza está el Alto de los Reyes, una elevación que permite una vista panorámica del Valle de Tenza y la práctica de deportes como el parapente.

Artesanías en Tenza, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Una opción más para conocer es la Laguna del Volcán, un lugar lleno de leyendas y de biodiversidad, así como la Cueva de las Águilas, un sitio que se caracteriza por sus pasadizos y formaciones rocosas.

Y, sin duda, uno de los imperdibles para disfrutar en Tenza es su centro histórico, donde se puede apreciar la arquitectura colonial y acceder a lugares como la iglesia principal, el Museo de la Cestería, el Centro de Convenciones y el Monumento a las Heroínas.

En cuanto a su gastronomía, este municipio goza de productos típicos y famosos como las garullas (pan a base de cuajada), el masato de maíz, el ajiaco tenzano y el asado de tres carnes con ají y papa.

Para quienes disfrutan de las fiestas de pueblo, en Tenza se llevan a cabo varios eventos culturales que exponen el espíritu alegre de sus pobladores. Por ejemplo, el Concurso Nacional de Danzas y el Festival de Camisetas Mojadas.