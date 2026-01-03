Turismo

No es Villa de Leyva ni Ráquira. El pueblo boyacense que encanta con sus casas coloniales, calles empedradas y otros atractivos

Este destino se encuentra a tres horas de Tunja.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
3 de enero de 2026, 12:55 p. m.
Este municipio boyacense destaca por su estilo colonial y lindos paisajes.
Este municipio boyacense destaca por su estilo colonial y lindos paisajes. Foto: Alcaldía Municipal de Tenza/API.

Boyacá ha sido reconocida en varias oportunidades como una de las regiones más acogedoras de Colombia. En sus tierras los viajeros pueden tener una experiencia que combina historia, naturaleza y tradiciones culturales, además de rica comida.

Es un destino que destaca por sus paisajes naturales que incluyen montañas, páramos, lagunas y hermosos valles y páramos, que lo hacen ideal para los amantes del ecoturismo y las caminatas.

El nombre de este pueblo de Boyacá significa ‘detrás del cerro’, una joya que destaca por su agradable clima y lindos paisajes

A esto se suma que muchos de sus pueblos ofrecen lindos encantos coloniales, como es el caso de Villa de Leyva, Ráquira, Monguí, Iza y Tibasosa, que normalmente son muy llamativos para los turistas, pero no son los únicos.

A un poco menos de tres horas de la ciudad de Tunja, capital del departamento, se encuentra un lugar que vale la pena conocer. Se trata de Tenza, pueblo que es considerado como uno de los más bonitos de Boyacá.

Municipio de Tenza, Boyacá
Alto de la M en el municipio de Tenza, Boyacá Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tenza, Boyacá

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que su nombre en lengua muisca significa ‘bajar de noche’, y su legado histórico y cultural son tan preponderantes como la belleza arquitectónica y natural que adornan su territorio.

¿Qué hacer en Tenza?

Son diversos los encantos que les ofrece este destino a los viajeros. Todo el patrimonio material e inmaterial que posee, lo han convertido en un foco turístico muy importante en la región, por lo que vale la pena visitarlo.

El pequeño municipio boyacense rodeado de ríos, cascadas y cuevas, un paraíso entre montañas perfecto para aventureros

Por ejemplo, allí se encuentra el Salto de la “M”, un sendero ecológico y religioso que conduce al filo de una montaña donde se encuentra un monumento a la Virgen María.

Así mismo, para los amantes de la naturaleza está el Alto de los Reyes, una elevación que permite una vista panorámica del Valle de Tenza y la práctica de deportes como el parapente.

Tenza, Boyacá
Artesanías en Tenza, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Una opción más para conocer es la Laguna del Volcán, un lugar lleno de leyendas y de biodiversidad, así como la Cueva de las Águilas, un sitio que se caracteriza por sus pasadizos y formaciones rocosas.

Y, sin duda, uno de los imperdibles para disfrutar en Tenza es su centro histórico, donde se puede apreciar la arquitectura colonial y acceder a lugares como la iglesia principal, el Museo de la Cestería, el Centro de Convenciones y el Monumento a las Heroínas.

Recorrido navideño por Boyacá 2025: ¿hasta cuándo estará disponible esta experiencia?

En cuanto a su gastronomía, este municipio goza de productos típicos y famosos como las garullas (pan a base de cuajada), el masato de maíz, el ajiaco tenzano y el asado de tres carnes con ají y papa.

Para quienes disfrutan de las fiestas de pueblo, en Tenza se llevan a cabo varios eventos culturales que exponen el espíritu alegre de sus pobladores. Por ejemplo, el Concurso Nacional de Danzas y el Festival de Camisetas Mojadas.

tenza, Boyacá

