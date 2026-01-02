Así es uno de los pueblos de Boyacá que se puede recorrer en un día, un lugar que cautiva con sus fuentes de agua y arquitectura

Si está recorriendo Boyacá, en especial la zona de Chiquinquirá, se recomienda sumar al itinerario la visita a un encantador municipio que enamora por sus fuentes de agua y su arquitectura, ubicado a tan solo 9,5 kilómetros de esta población boyacense.

Este destino es Saboyá, un pueblo que ha ganado reconocimiento entre los viajeros, especialmente para escapadas cortas de fin de semana, ideal para desconectarse, vivir nuevas experiencias y continuar descubriendo la magia de esta región del país.

De acuerdo con el portal Viajala, este municipio se puede recorrer en un día, por lo que es un destino ideal para quienes buscan hacer caminatas y conectarse sin prisa con la naturaleza que rodea el territorio.

Al recorrer el centro del municipio, según indica la misma fuente, uno de los detalles que más cautiva a sus visitantes son los zócalos tallados que adornan varias de sus casas, los cuales son símbolos de identidad.

Gracias a su riqueza natural y abundancia hídrica, Saboyá ofrece diversas opciones de ecoturismo, como recorridos por el páramo, visitas a quebradas y cascadas. Lo mejor de todo es que estas actividades se pueden hacer con un presupuesto reducido y garantizan una excelente jornada.

Saboyá y su atractivo turístico: ‘la cucharita de hueso’ Foto: Cortesía - Gobernación de Boyacá

La mejor manera de explorar Saboyá

El municipio de Saboyá se encuentra situado en el occidente de Boyacá, muy cerca de Chiquinquirá y la mejor manera de recorrerlo es con calma y a pie, ya que su centro es pequeño, acogedor y fácil de explorar.

Al caminar por sus calles, los visitantes pueden apreciar los coloridos zócalos, disfrutar de la plaza principal y descubrir diversos lugares ideales para saborear la gastronomía local.

Para aventurarse hacia sus atractivos naturales, una recomendación clave es conversar con los habitantes del municipio, quienes pueden indicar el camino más corto, las condiciones del clima del día y el estado de los senderos.

En Boyacá, estos consejos locales son un verdadero tesoro para aprovechar al máximo la experiencia, la cual se recomienda iniciar desde temprano y, de ser posible, con una buena planificación que permita aprovechar cada momento del recorrido.

Según destaca el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), el río Suárez es el principal afluente que atraviesa Saboyá. Sin embargo, el municipio se distingue por estar rodeado de numerosos nacederos de agua que le brindan un entorno natural privilegiado y favorecen la conservación de su biodiversidad.

Este pueblo boyacense tiene diversidad de atractivos turísticos. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Gracias a estas características, este pueblo boyacense que se consolida como un destino perfecto para los amantes de las aventuras y la naturaleza, brindando la oportunidad de explorar escenarios únicos como sus hermosos páramos.

Entre sus atractivos también se destaca el glamping Base Lunar, un lugar perfecto para descansar bajo las estrellas, relajarse en un pequeño jacuzzi junto al bosque y dejarse envolver por la magia natural, el aroma del café preparado en olla de barro y leña, y los sonidos del entorno.

A esto se suma la Chorrera de Garavito, una imponente cascada de casi diez metros de altura, así como la Cueva del Mohán, un sitio cargado de misticismo e historia que, según la tradición, fue utilizado por los pueblos indígenas como refugio durante la época de la conquista.