Viajar a Boyacá es encontrarse con una amplia oferta de posibilidades turísticas para conocer y planes para desarrollar en medio de un ambiente tranquilo, rodeado de naturaleza, páramos, ríos y quebradas y del calor de sus habitantes.

Además, este territorio se caracteriza por tener una gran oferta cultural y gastronómica que atrae a propios y foráneos interesados en vivir experiencias diferentes y llenas de magia.

Este departamento tiene 123 municipios y el más antiguo es Tota, un encantador lugar que vale la pena conocer, pues su oferta es amplia y variada. Su nombre significa Labranza del río, según información de la Gobernación, y es ideal para una escapada de fin de semana o unos días cortos de vacaciones.

Playa Blanca es uno de los destinos turísticos más encantadores para visitar en Boyacá. Foto: Getty Images

¿Qué se puede hacer en Tota?

Este destino está ubicado en la cuenca hidrográfica del Lago de Tota, sitio de gran interés turístico que comparte con los municipios de Cuítiva y Aquitania, y donde se encontraba uno de los santuarios muiscas más importantes a la llegada de los primeros españoles, de acuerdo con información del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Precisamente este cuerpo de agua se ha consolidado como uno de sus principales atractivos turísticos. El lago considerado el más grande, alto y lindo de Colombia. En él se encuentran varias islas y Playa Blanca, la más alta del país y uno de los atractivos más concurridos del departamento. Allí los viajeros tienen la posibilidad de practicar deportes acuáticos y realizar pesca, entre otras actividades.

En Playa Blanca, el color y la textura de la arena, son las condiciones perfectas para disfrutar del paisaje, hacer camping o disfrutar de la gastronomía del lugar, en su mayoría a base de pescado.

Además de su belleza natural en la que se aprecian montañas y lindos paisajes, en el casco urbano de Tota, los visitantes también encuentran diversidad de atractivos. Por ejemplo, está el parque central tapizado de adoquines, así como la iglesia doctrinera, un templo colonial considerado una joya arquitectónica del siglo XVI, y el monumento a las hilanderas.

Laguna de Tota, en Boyacá. Foto: Getty Images

Todos estos escenarios, que hacen parte del patrimonio histórico, paisajístico y cultural de Tota, están rodeados de una importante oferta hotelera que facilita los planes de vacaciones de los viajeros.

Datos de interés

Este municipio boyacense fue fundado el primero de febrero de 1535, por Gonzalo Jiménez de Quesada, por lo que se le considera el más antiguo del departamento.

Sus principales fuentes de ingreso económico son la agricultura, la ganadería, minería y el turismo, que ha venido ganando relevancia en los últimos tiempos.