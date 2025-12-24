Turismo

El pueblo boyacense de estilo colonial y con zócalos en sus construcciones, un destino encantador y perfecto para el ecoturismo

Este municipio se encuentra a dos horas de Tunja, capital del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
24 de diciembre de 2025, 12:07 p. m.
Este pueblo boyacense tiene diversidad de atractivos turísticos
Este pueblo boyacense tiene diversidad de atractivos turísticos Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Boyacá es una de las regiones más apetecidas por los viajeros para pasar una temporada de vacaciones o días de descanso en medio de la naturaleza, la cultura y una rica gastronomía.

Este departamento se ha consolidado como un destino acogedor, que recibe con los brazos abiertos a quienes quieran visitarlo y conocer de su importancia histórica, sus lindos paisajes y su gran riqueza cultural.

Cinco planes para hacer durante el fin de año en Monguí, uno de pueblos más bonitos de Boyacá y patrimonio de Colombia

Las posibilidades de lugares para visitar son muchas pues, en cada uno de sus 123 municipios, este departamento tiene una importante oferta y para todos los gustos.

Uno de esos destinos que vale la pena conocer es Saboyá, conocido como la ‘Tierra de la cucharita’, debido a la canción del artista de música carranguera Jorge Velosa. Es un lugar valorado por su cultura y sus tradiciones autóctonas, según información de la Alcaldía Municipal.

Turismo

El municipio boyacense que tiene nombre de departamento cafetero; un destino lleno de historia y paisajes que enamoran

Turismo

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

Turismo

El municipio boyacense enclavado entre montañas, bañado por ríos y con aguas termales; imperdible para unos días de descanso

Turismo

Guía práctica para ver el alumbrado navideño en Cartagena sin perderse sus mejores atractivos

Turismo

Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Turismo

Así se vive la magia de la Navidad en uno de los pueblos más coloridos y turísticos de Antioquia, a dos horas de Medellín

Turismo

Planes gratis para disfrutar en Bogotá durante las vacaciones de fin de año

Contenido en colaboración

NAIO Palomino: inversión fraccionada en un destino que combina lujo, naturaleza y comunidad

Opinión

Valledupar, el destino que el turismo aún no ha aprendido a mirar

Turismo

El municipio antioqueño rodeado de cuevas y charcos naturales, perfecto para la aventura, a dos horas de Medellín

Charco azul, Saboyá
El charco azul es uno de los atractivos turísticos en el municipio de Saboyá, en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

¿Qué hacer en Saboyá?

Allí, los viajeros se encuentran con diversidad de planes para hacer. Por ejemplo, está la ‘ruta de la miel y el polen’ para conocer del proceso de producción de este alimento; las cabañas de la vereda Velandia que se asemejan a un mini Pueblito Boyacense; y los páramos en los que es posible realizar senderismo y disfrutar de su oferta de flora y fauna.

En este territorio también los turistas encuentran un glamping desde donde es posible ver las estrellas y descansar en un pequeño jacuzzi cerca al bosque viviendo la magia de la naturaleza, según indica el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Cinco pueblos mágicos de Boyacá para despedir el 2025: están llenos de encantos naturales y rica oferta gastronómica

Tomarse una rica taza de café preparado en olla de barro y leña es otro de los imperdibles, así como disfrutar del agua que baja por las cascadas, entre ellas la Chorrera de Garavito, una caída de unos diez metros de altura, y la Cueva del Mohán, un mítico lugar que servía a los indígenas como refugio para escapar de los españoles.

A estos se suman la quebrada Charco Azul, donde no solo se puede admirar la belleza natural, sino vivir una experiencia única en medio de la naturaleza y con un gran ambiente de tranquilidad.

La parroquia San Vicente Ferrer.
La parroquia San Vicente Ferrer en el municipio de Saboyá. Foto: Situr Boyacá

Esta larga lista hace parte de los encantos de este pueblo boyacense, ubicado a solo 15 minutos de Chiquinquirá, pero no son los únicos.

De acuerdo con la Alcaldía, en el centro histórico los turistas encuentran las más originales artesanías elaboradas en materiales como lana, esparto, madera y las tradicionales cucharitas de hueso talladas a mano por los habitantes del municipio.

Uno de los atractivos del pueblo y que llama mucho la atención son los zócalos que engalanan las fachadas de algunas casas, con dibujos tallados que representan el encanto turístico, colonial, cultural, artesanal y ancestral de Saboyá.

En lo referente a la gastronomía, en este destino los turistas pueden disfrutar de deliciosos amasijos y bebidas ancestrales como el masato, chicha, sabajón y colaciones típicas del municipio, así como las arepas de maíz o trigo.

Mas de Turismo

Saboyá, Boyacá.

El pueblo boyacense de estilo colonial y con zócalos en sus construcciones, un destino encantador y perfecto para el ecoturismo

Caldas, Boyacá

El municipio boyacense que tiene nombre de departamento cafetero; un destino lleno de historia y paisajes que enamoran

Puerto Triunfo

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

El espino, BOyacá

El municipio boyacense enclavado entre montañas, bañado por ríos y con aguas termales; imperdible para unos días de descanso

Cartagena de Indias

Guía práctica para ver el alumbrado navideño en Cartagena sin perderse sus mejores atractivos

Guatavita, Colombia

Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Guatapé

Así se vive la magia de la Navidad en uno de los pueblos más coloridos y turísticos de Antioquia, a dos horas de Medellín

Bogotá, Colombia

Planes gratis para disfrutar en Bogotá durante las vacaciones de fin de año

Maceo, Antioquia

El municipio antioqueño rodeado de cuevas y charcos naturales, perfecto para la aventura, a dos horas de Medellín

Feria de Cali

Estos son los cuatro principales desfiles que encenderán la Feria de Cali, sus fechas y recorridos

Noticias Destacadas