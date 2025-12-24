Boyacá es una de las regiones más apetecidas por los viajeros para pasar una temporada de vacaciones o días de descanso en medio de la naturaleza, la cultura y una rica gastronomía.

Este departamento se ha consolidado como un destino acogedor, que recibe con los brazos abiertos a quienes quieran visitarlo y conocer de su importancia histórica, sus lindos paisajes y su gran riqueza cultural.

Las posibilidades de lugares para visitar son muchas pues, en cada uno de sus 123 municipios, este departamento tiene una importante oferta y para todos los gustos.

Uno de esos destinos que vale la pena conocer es Saboyá, conocido como la ‘Tierra de la cucharita’, debido a la canción del artista de música carranguera Jorge Velosa. Es un lugar valorado por su cultura y sus tradiciones autóctonas, según información de la Alcaldía Municipal.

El charco azul es uno de los atractivos turísticos en el municipio de Saboyá, en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

¿Qué hacer en Saboyá?

Allí, los viajeros se encuentran con diversidad de planes para hacer. Por ejemplo, está la ‘ruta de la miel y el polen’ para conocer del proceso de producción de este alimento; las cabañas de la vereda Velandia que se asemejan a un mini Pueblito Boyacense; y los páramos en los que es posible realizar senderismo y disfrutar de su oferta de flora y fauna.

En este territorio también los turistas encuentran un glamping desde donde es posible ver las estrellas y descansar en un pequeño jacuzzi cerca al bosque viviendo la magia de la naturaleza, según indica el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Tomarse una rica taza de café preparado en olla de barro y leña es otro de los imperdibles, así como disfrutar del agua que baja por las cascadas, entre ellas la Chorrera de Garavito, una caída de unos diez metros de altura, y la Cueva del Mohán, un mítico lugar que servía a los indígenas como refugio para escapar de los españoles.

A estos se suman la quebrada Charco Azul, donde no solo se puede admirar la belleza natural, sino vivir una experiencia única en medio de la naturaleza y con un gran ambiente de tranquilidad.

La parroquia San Vicente Ferrer en el municipio de Saboyá. Foto: Situr Boyacá

Esta larga lista hace parte de los encantos de este pueblo boyacense, ubicado a solo 15 minutos de Chiquinquirá, pero no son los únicos.

De acuerdo con la Alcaldía, en el centro histórico los turistas encuentran las más originales artesanías elaboradas en materiales como lana, esparto, madera y las tradicionales cucharitas de hueso talladas a mano por los habitantes del municipio.

Uno de los atractivos del pueblo y que llama mucho la atención son los zócalos que engalanan las fachadas de algunas casas, con dibujos tallados que representan el encanto turístico, colonial, cultural, artesanal y ancestral de Saboyá.

En lo referente a la gastronomía, en este destino los turistas pueden disfrutar de deliciosos amasijos y bebidas ancestrales como el masato, chicha, sabajón y colaciones típicas del municipio, así como las arepas de maíz o trigo.