Los municipios de Boyacá donde se dice que hay más posibilidades de ver ovnis

Aunque Boyacá es un destino de Colombia que, durante siglos, ha estado asociado a numerosos relatos y avistamientos de ovnis —muchos de ellos popularizados en plataformas digitales como TikTok—, hasta el momento no existe evidencia científica que confirme dichas visitas extraterrestres.

Sin embargo, estas historias están principalmente relacionadas a los cielos despejados que ofrecen varios municipios o zonas de este departamento, reconocidas por sus paisajes abiertos y baja contaminación lumínica.

Estos aspectos han convertido a Boyacá en un lugar atractivo para quienes disfrutan del turismo astronómico, la observación nocturna y las experiencias que despiertan curiosidad entre los amantes del universo.

Por eso, Hernán Charry, director del Museo Cosmos del Espacio de Villa de Leyva, con estudios en astrología, astronomía y experiencia en ufología, compartió con la emisora local Boyacá 95.6 fm, que tanto ese municipio, como Sáchica, Santa Sofía y Sutamarchán, son zonas privilegiadas dentro del territorio boyacense para eventualmente hacer este tipo de avistamientos.

“Estas zonas, sobre todo en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, precisamente la que rodea la Laguna sagrada, es una región que se caracteriza por un macizo montañoso en el que es más probable ver estos objetos; no es que uno ande buscando ese momento, simplemente al que le toca ver un ovni, lo ve y ya”, señaló Charry en el medio citado.

Sáchica es un municipio que se caracteriza por el turismo religioso. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Además, contó que muchas personas de Boyacá llegan al museo para relatar esas “experiencias extra normales” que, según ellos, han vivido, “tanto de avistamiento de objetos, como de contacto como seres de otros planetas”.

El origen de esos casos que se han reportado, generalmente se han presentado cercanos a la Laguna de Fúquene, el Lago de Tota, el Embalse La Esmeralda, e incluso a zonas cercanas a las altas estructuras de energía cercanas a Paz de Río y esa región de la Provincia de Valderrama, de acuerdo con lo mencionado por Hernán.

Otro municipio de Boyacá estrechamente relacionado con el avistamiento de ovnis en Nobsa, donde han pasado la noche varios seguidores de estos objetos voladores no identificados, entre ellos habitantes de la región e integrantes de la organización Contacto Ovni Colombia.

Turista tomando una foto del lago de Tota. | Foto: Getty Images