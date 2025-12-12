Miles de personas viajan a Boyacá en esta época navideña. A este destino tradicionalmente se le ha reconocido por sus alumbrados y las celebraciones que se realizan en esta época del año, por lo que llama la atención de propios y foráneos.

Para responder a esa demanda, buena parte de los municipios del departamento ofrecen una robusta y variada programación durante todo el mes de diciembre, la cual se extenderá incluso hasta el fin de semana del Puente de Reyes en enero de 2026, según información de la Gobernación del departamento.

Así las cosas, cada uno de estos destinos ha preparado una agenda que reúne lo mejor de sus manifestaciones culturales, religiosas, gastronómicas y turísticas, con la idea de que los turistas se sientan como en casa y puedan disfrutar del colorido y todas las expresiones culturales de la región.

La iluminación del Puente de Boyacá. | Foto: Gobernación de Boyacá

En este marco, en muchos municipios se celebra con alumbrados navideños, eventos deportivos y culturales, mercados campesinos, ferias gastronómicas y ganaderas, presentaciones artísticas, así como las tradicionales novenas y verbenas que hacen parte de la identidad boyacense.

De acuerdo con la fuente oficial, un total de 57 municipios integran el recorrido navideño liderado por la campaña ‘Tu mejor regalo en esta Navidad es vivirla en Boyacá’, cuyo propósito es fortalecer y visibilizar las rutas que cada provincia ofrece y que, año tras año, se consolidan como un atractivo turístico imperdible.

Momento del turismo navideño

Durante diciembre, el territorio boyacense se transforma en un escenario festivo que combina tradición, arquitectura colonial, paisajes iluminados y actividades para todas las edades. Estas son algunas de las celebraciones para vivir en esta región.

- Villa de Leiva: Este destino, uno de los más codiciados, encendió la Navidad con su tradicional Festival de Luces, que reúne espectáculos de juegos pirotécnicos y visita de miles de personas en esta época. Sus alumbrados son imperdibles.

- Valle de Tenza: las provincias de Neira y Oriente hacen parte de la celebración de las novenas navideñas a través de comparsas, eventos culturales y muestras musicales.

- Tunja: La capital del departamento desarrolla actividades como conciertos, encuentros artísticos, variedad de pesebres y una destacada iluminación en su centro histórico y corredores turísticos.

Tunja muestra su alumdrado en esta Navidad. | Foto: Facebook Alcaldía de Tunja/API.

- Paipa: Su alumbrado recorre la calle 25, que se ha peatonalizado hasta el 12 de enero del próximo año, permitiendo que los viajeros y habitantes de esta población disfruten de la malla de luces que se ubicó sobre toda la calle y el parque Jaime Rook.

Pueblito Boyacense: las calles, las plazas y los rincones llenos de historia se iluminan y allí se vive la tradición y costumbres de los habitantes de la región.

Iza: La programación de este municipio incluye espacios culturales, recreativos y de encuentro, diseñados para vivir la Navidad en armonía y tradición.

Tibasosa: En este destino, la Navidad se vive con tradición, cultura y alegría. Este 2025 la invitación es a disfrutar del Aguinaldo Tibasoseño, una celebración llena de luces, pesebre, música, comparsas, actividades familiares y momentos que unen a toda la comunidad.

En cada uno de estos destinos los viajeros pueden disfrutar de su deliciosa oferta gastronómica que incluye buñuelos, natilla, masato, envueltos, chicha, postres tradicionales y la cocina campestre que caracteriza a las festividades del departamento.