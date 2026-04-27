Los eventos culturales se consolidan como parte de la identidad y tradición de muchos pueblos colombianos, que encuentran en estas manifestaciones artísticas la mejor forma de expresar su esencia.

La fórmula del departamento de Córdoba para potenciar el turismo, un destino que ofrece naturaleza, cultura y patrimonio

Esto es precisamente lo que sucede con el Festival Cultural del Sinú, una celebración que exalta la identidad caribeña, la historia local y las tradiciones de la región a través de la danza, la música, desfiles de comparsas y eventos deportivos. Todo esto se vive en el municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba.

Por estos días, este encuentro cultural se toma las calles para celebrar la identidad de un pueblo que late al ritmo de sus tradiciones. Es el evento más esperado de la región porque concentra en una sola semana la esencia de la herencia sinuana.

De esta forma, el sonido de los instrumentos de viento guía los pasos de la gente en fandangos que parecen no tener fin, en una agenda cultural cargada de folclor, cuya programación comenzó el 25 de abril y se extiende hasta el 3 de mayo, fecha en la que se celebra la fundación oficial del municipio. Son días en los que la alegría se siente en cada esquina y la cultura se manifiesta de forma auténtica.

El Festival Cultural del Sinú de extiende hasta el 3 de mayo. Foto: Suministrada API

Se dice que todo el festival es un tributo vivo a las costumbres de las llanuras del río Sinú y busca fortalecer el orgullo de pertenecer a esta tierra llena de historia.

¿Qué caracteriza a Lorica?

Este festival es una buena excusa para visitar Santa Cruz de Lorica, un destino que es patrimonio de Colombia y es considerado como una joya de la arquitectura con un estilo en el que se aprecia una mezcla de andaluz y árabe, según información de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Los encantos del pueblo más antiguo de Córdoba, hogar de un popular atractivo turístico conocido como “el ojo de la tierra”

Este pueblo está ubicado a orillas del río Sinú, bañado por la ciénaga grande del bajo Sinú. Es un destino que es fiel exponente de todo un legado cultural que da cuenta de la dinámica propia de la época de mediados del siglo XX, producto del apogeo que marcaron actividades como la navegación y el comercio.

Santa Cruz de Lorica es un destino lleno de historia y encantos arquitectónicos. Foto: Alcaldía de Santa Cruz de Lorica

La mencionada fuente indica que las grandes construcciones arquitectónicas de este municipio son herencia de algunos pobladores extranjeros que impusieron un sello único que se ha mantenido a través de los años. Fue así como inmigrantes siriolibaneses plasmaron en sus construcciones su cultura y marcaron la identidad de esta región.

Uno de los mejores planes en este lugar, que ofrece una temperatura promedio de 29 grados centígrados, es recorrer sus calles y contemplar lugares del Centro Histórico, declarado Monumento Nacional en el año 2000, hoy Bien de Interés Cultural (BIC).

Algunos sitios de interés son la Parroquia de Santa Cruz, la Plaza de Mercado, el edificio La Isla, la plaza del pastelillo, el edificio González y el Malecón La Muralla.