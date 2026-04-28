Cartagena se ha consolidado como uno de los destinos más demandados del país por la combinación única de historia, cultura y paisajes caribeños. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, conserva murallas, plazas y edificaciones coloniales que atraen a viajeros interesados en la arquitectura y el pasado de la ciudad.

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Además, cuenta con una amplia variedad de playas y tiene cerca lugares que resultan muy atractivos para los turistas. Uno de ellos es el municipio de Santa Catalina, ubicado a un poco más de una hora de La Heroica.

Según información de la Gobernación de Bolívar, la mayor parte de su territorio es plano, con algunas elevaciones que no superan los 100 metros sobre el nivel del mar y ofrece una temperatura promedio de 29 grados centígrados.

Históricamente, su economía estuvo basada en la explotación de sal en Galerazamba, así como en la agricultura. Sin embargo, en la actualidad, estas actividades se complementan con el turismo, aprovechando las riquezas naturales que ofrece la región.

Este municipio tiene diversidad de atractivos para conocer. Foto: Gobernación de Bolívar/API.

El portal oficial Colombia Travel indica que, si se visita esta población, el viajero podrá vivir una experiencia única en sus 33 kilómetros de playas vírgenes, lo que la hace un destino ideal para disfrutar de momentos soleados en espacios tranquilos.

Adicionalmente, este territorio cuenta con un bosque seco tropical de 420 hectáreas ubicado en El Ceibal, y que se destaca por ser el hogar del mono tití cabeciblanco.

¿Qué visitar en Santa Catalina?

En este municipio hay varios lugares que resultan de interés, como las playas de Galerazamba, el volcán del Totumo, la Loma de Arena y sus playas vírgenes y el Complejo de Lagunas Costeras, ubicado sobre la carretera que conduce a la Villa de Galerazamba y que constituye un importante ecosistema de manglar que alberga aves migratorias y especies marítimas nativas.

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El volcán del Totumo es un sitio imperdible. En temporada alta, especialmente durante los fines de semana, a este lugar llegan alrededor de 150 personas al día. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como recorridos en canoa hasta la Isla de los Cocos, baños de lodo en el volcán y posterior limpieza en el embalse.

Según la Gobernación, cerca de 54 familias dependen económicamente de las actividades turísticas que se desarrollan alrededor del volcán del Totumo.

Las Salinas de Galerazamba son uno de los atractivos de Santa Catalina. Foto: Leonardo Gómez- Semana

Otro de los lugares para conocer es la Loma de Arena, que cuenta con 26 enramadas y siete quioscos, ubicados en la playa, donde los visitantes pueden disfrutar de espacios de descanso, comidas típicas y opciones de alojamiento limitado.

Una opción más son las Salinas de Galerazamba, una experiencia imperdible para quienes aprecian las bondades de la naturaleza. Se trata de un cuerpo de agua ubicado en el corregimiento de Galerazamba que en algunas épocas del año toma color rosado.

La razón por la que se presentan estos tonos en el agua se debe a sus niveles de salinidad. Se dice que el fenómeno se presenta en épocas de verano y es un indicador de que ha llegado el momento de extraer la sal.