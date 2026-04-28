A menos de 1 hora de Medellín: el pueblo antioqueño que invita a descubrir el mundo de las abejas en acogedor refugio natural

¿Se imagina poder conocer el mundo de las abejas durante un viaje por Colombia? Actualmente, el país ofrece varias experiencias diseñadas justamente para eso, conocidas como las “rutas de la miel” o “tours de abejas”, donde los viajeros tienen la posibilidad de convertirse en apicultores por un día.

De hecho, desde 2022, un encantado pueblo antioqueño abrió un refugio natural donde es posible explorar el asombroso universo de estos insectos y conocer de cerca el proceso natural de producción de la miel.

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El destino en el que ahora es posible vivir esta aventura en Antioquia es Girardota, un municipio ubicado a solo 27 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje por carretera de menos de una hora.

Como parte de su apuesta por el turismo sostenible, esta población sumó a su oferta un atractivo centrado en la naturaleza y la educación ambiental, situado en la vereda Juan Cojo: un apiario turístico donde los visitantes pueden vivir una experiencia segura e interactiva con las colmenas, mientras descubren el papel esencial que cumplen las abejas en los ecosistemas.

Según la información difundida por la Alcaldía de Girardota, este lugar, conocido como el proyecto ‘Fanfanillo’, cuenta con zonas adaptadas para la observación sin poner en riesgo a los visitantes, consolidándose como una de esas experiencias poco convencionales que tanto atraen a los turistas hoy en día.

En el apiario, los visitantes tienen la oportunidad de conocer cómo se organiza una colmena, cómo trabajan las abejas y cómo se produce la miel desde el momento cero. Además, el espacio está pensado como un entorno educativo, ideal para familias, estudiantes y personas interesadas en temas ambientales.

Novedades del atractivo

Para garantizar una observación segura de las abejas y sus colmenas, este sitio de interés cuenta con vitrinas especiales que permiten ver de cerca el comportamiento de estos animales sin interferir en su dinámica natural.

Actualmente, el apiario, que fue construido en una antigua casa de más de 80 años, cuenta con 17 colmenas, lo que se traduce en millones de abejas trabajando en equilibrio.

Uno de los principales encantos de este proyecto es la posibilidad de que los visitantes pasen de la teoría a la práctica, con traje, guantes, botas y todos los elementos necesarios para adentrarse de una forma más cercana en el mundo de las abejas.

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Para vivir la experiencia de ser apicultor por un día, es fundamental acercarse a las colmenas en silencio y con respeto por el entorno, viviendo cada momento con emoción, pero también con prudencia para no alterar el ambiente.

Finalmente, esta experiencia se completa con la degustación de un vino elaborado a base de miel o con la posibilidad de llevar a casa una variedad de productos derivados, como miel pura, cremas naturales, bálsamos, jabones y otros.