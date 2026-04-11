Antioquia es uno de los destinos preferidos por los viajeros. Este departamento está dividido en nueve subregiones y una de ellas es la del suroeste, la cual se encuentra localizada entre la vertiente oriental de la cordillera Occidental y la parte occidental de la cordillera Central, que conforman el cañón del río Cauca y la cuenca del río San Juan.

El encantador pueblo antioqueño reconocido por sus bellos paisajes y diversos microclimas, un destino ideal para el ecoturismo

Esta zona del país comprende una extensa zona de alta montaña, que hace pensar en las proezas de sus colonizadores, según información de la Gobernación de Antioquia. Esta región se caracteriza por tener muchos pisos térmicos, desde caliente hasta frío.

El suroeste antioqueño está compuesto por 23 municipios y uno de ellos se destaca por su tradición cafetera y por tener una buena oferta natural y turística. Se trata de Valparaíso, un pequeño destino con un poco más de 6.000 habitantes, que ofrece una temperatura promedio de 21 grados centígrados.

Paisaje de Valparaíso, en el suroeste de Antioquia. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Valparaíso

A este municipio se le conoce con varios apelativos, entre ellos, “Patrimonio Cultural del Suroeste de Antioquia” y “Emporio ganadero”. Se le reconoce por tener tierras cafeteras, pero también por sus cultivos de mora, cardamomo, espárragos y heliconias o platanillos.

El portal Turismo Antioquia Travel indica que la ganadería también es una forma de subsistencia, con productos como la gelatina de pata, uno de los productos tradicionales de la región.

A tres horas de Medellín: el pueblo del suroeste antioqueño reconocido por su riqueza cultural y diversos atractivos

¿Qué se puede hacer en este destino?

Este destino tiene diversidad de atractivos. En la lista se incluye la Iglesia Parroquial de Santa Ana, ubicada en el parque principal. A esta edificación se le reconoce por su valor arquitectónico y su diseño.

De igual forma, a más o menos un kilómetro del casco urbano, en el sector de El Palmar, se encuentra la Casa Museo Rafael Uribe Uribe, sitio donde nació el destacado general. Allí se encuentra una estatua en su honor.

Valparaíso es un buen destino para visitar en Antioquia. Foto: Getty Images

Por otro lado, en la vereda La Sardina, a unos cinco kilómetros del pueblo, se pueden apreciar petroglifos que constituyen vestigios del arte de los antiguos indígenas caramantos, quienes habitaron esta región.

Para quienes buscan contacto con la naturaleza, uno de los atractivos es la quebrada Bequedo, situada en la vereda San Antonio, a siete kilómetros del casco urbano, que ofrece un entorno tranquilo con cuerpos de agua rodeados de cavernas. Es un lugar ideal para descansar, disfrutar del paisaje y respirar aire puro.

A este se suma el Mirador La Placita, desde donde se aprecia el Corregimiento de San Pablo y Palermo, según el portal Puebliando por Antioquia.

En este punto se desarrolla un programa especial de piscicultura con servicio de pesca, por lo que es un plan perfecto para quienes disfrutan de esta actividad. Este es una zona pionera en proyectos de conservación de microcuencas y reforestación.