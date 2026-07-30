El encantador pueblo que fue diseñado para personas con alzhéimer; médicos y enfermeras viven camuflados

A pocos minutos de Ámsterdam, en la tranquila localidad de Weesp, existe un lugar que a primera vista parece un pueblo como cualquier otro. Tiene calles, plazas, restaurantes, supermercados, peluquerías e incluso espacios para disfrutar actividades sociales. Sin embargo, detrás de esa apariencia cotidiana se encuentra uno de los proyectos más innovadores del mundo para el cuidado de personas con alzhéimer y otras formas de demencia avanzada.

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Se trata de Hogeweyk, una comunidad especialmente diseñada para ofrecer a sus habitantes una vida lo más parecida posible a la que llevaban antes del diagnóstico. En lugar de funcionar como una residencia geriátrica tradicional, este complejo busca mantener la autonomía, la dignidad y la sensación de normalidad de quienes viven allí.

Los habitantes pueden caminar libremente por el recinto, hacer compras, visitar cafeterías o compartir con otras personas sin preocuparse por el dinero, ya que todas las transacciones son administradas internamente y los gastos son cubiertos por sus familiares.

La idea es que mantengan rutinas familiares que les permitan conservar habilidades y reducir el impacto emocional de la enfermedad.

La transformación de este modelo comenzó en el año 1993, cuando una residencia pública decidió cambiar por completo su enfoque de atención. Una de las primeras medidas fue adaptar las cocinas para que los residentes participaran en la preparación de sus alimentos, recuperando actividades del día a día que fortalecieran su independencia.

Según los fundadores del proyecto, estos cambios permitieron disminuir significativamente los niveles de estrés de los pacientes. Como consecuencia, también se redujo la necesidad de administrar mayores dosis de medicamentos, mejorando la calidad de vida de los residentes.

A día de hoy, Hogeweyk ocupa un terreno de 15.000 metros cuadrados y tiene a 168 personas distribuidas en 27 viviendas, donde conviven en grupos pequeños de seis o siete residentes.

@thegoldentrailproject We're taught that the only way to keep dementia patients safe is to lock them in a ward. But what if we built them a village instead? When you picture memory care for severe Alzheimer's or dementia, you probably think of sterile hallways and clinical confinement. There's this universal assumption that in order to protect people with severe cognitive decline, we have to strip away their freedom. A place in the Netherlands called Hogeweyk proved that is completely false. Hogeweyk is a secure, enclosed "dementia village." Everyone who lives there has a diagnosis of severe, advanced-stage dementia. But instead of being confined to a medical unit, the residents live in standard homes. They are completely free to walk the streets, visit the local hair salon, and shop at the village supermarket whenever they want. The most fascinating part is how they handle the medical care. There are over 250 doctors, nurses, and caregivers on staff, but you won't see a single white coat. They work entirely in disguise. The person ringing up groceries, pouring drinks at the pub, or walking a dog down the street is actually a trained medical professional. They blend in perfectly to monitor the residents without triggering any of the anxiety that comes with feeling "hospitalized." And the actual medical data from this is incredible. Traditional nursing homes often have to rely on heavy antipsychotic medications just to manage the severe agitation and pacing that comes from being locked inside. But by simply giving these patients their autonomy back, Hogeweyk saw a massive drop in the need for those behavioral meds. The residents eat better, stay more active, and genuinely have a higher quality of life. Losing your memory is terrifying enough. Losing your autonomy shouldn't have to be part of the deal. Freedom is an actual medical treatment. Do you think we need to start building villages like this in the US? Let me know what you think below. #dementiavillage #hogeweyk #memorycareunit #alzheimerscare #hospicevolunteer ♬ original sound - thegoldentrailproject

Médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales no utilizan uniformes, sino que se integran como vecinos o empleados de los distintos lugares para brindar atención de manera discreta.

La filosofía del complejo parte de una idea sencilla: conservar la vida cotidiana durante el mayor tiempo posible puede ayudar a volver un poco más lento el avance del deterioro cognitivo.

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Gracias a sus resultados, Hogeweyk ha sido reconocido internacionalmente como un modelo transformador e inspiró proyectos similares en países como Canadá, Francia, Australia, Noruega, Nueva Zelanda e Italia para mejorar la atención de pacientes.