Más de la mitad de los visitantes extranjeros que llegan a Colombia tienen perfil en el turismo de lujo

El segmento de turismo de lujo registra un comportamiento al alza e indicadores favorables, en donde los planes exclusivos y personalizados, el contacto con la naturaleza, el bienestar, la gastronomía, la autenticidad y la interacción con las comunidades locales, juegan un papel determinante.

Viajeros cambian de rumbo: Los nuevos paraísos de Colombia que debería visitar en 2026

Según Grand View Research, este mercado alcanzó un valor de US$1,59 billones en 2025 y se proyecta que crecerá a una tasa anual del 8,5% hasta 2033, impulsado por el interés en destinos menos explorados y propuestas diferenciadas.

En este contexto, Colombia reúne condiciones para consolidarse como un destino atractivo para este tipo de viajeros, gracias a su variada oferta de naturaleza, cultura, gastronomía y experiencias exclusivas.

Según Paula Cortés, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el perfil de quienes visitan el país representa una oportunidad: cerca del 33% de los visitantes extranjeros tiene entre 41 y 60 años, grupo que concentra la mayor participación en el mercado mundial de lujo, mientras que alrededor del 21% tiene entre 21 y 30 años, uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento para el 2033.

Colombia ofrece una experiencia única para todo tipo de viajeros. Foto: bird_saranyoo - stock.adobe.com

Buenas perspectivas

Anato destacó otros indicadores positivos. Uno de ellos es que el 45 % de los asesores consultados por la red de agencias de viajes y asesores especializados en turismo de lujo, Virtuoso, ha observado un crecimiento de los viajes de ultralujo, mientras que el 55 % espera un incremento moderado del gasto por viaje en 2026.

Este es el perfil de los extranjeros que visitaron Colombia en el primer trimestre de 2026

En este segmento, las agencias de viajes desempeñan un papel determinante para conocer las expectativas del cliente, diseñar itinerarios a la medida, articular a los prestadores y ofrecer experiencias auténticas, seguras y de alta calidad.

Para aprovechar este potencial, el sector deberá fortalecer la capacitación de los prestadores, la promoción especializada, la sostenibilidad y el desarrollo de productos turísticos de alto valor en las regiones.

Colombia es un buen destino para los turistas extranjeros. Foto: Getty Images

De esta forma, la creciente preferencia de los viajeros por destinos menos masificados, los viajes en temporadas intermedias, la conservación del patrimonio natural y la participación de las comunidades locales abren una oportunidad para diversificar la oferta turística en el territorio nacional y ampliar los beneficios económicos de esta actividad que se ha consolidado como una de las más relevantes del país.

Destinos emergentes

Esa tendencia de los viajeros que buscan lugares emergentes y menos concurridos se evidenció en el primer semestre. De acuerdo con Anato, el interés de los turistas extranjeros por descubrir nuevos destinos en Colombia sigue en aumento.

Reportan reducción en la llegada de visitantes a Colombia; estos son los detalles

Durante los primeros seis meses del año, varias regiones del país reportaron un crecimiento importante en la llegada de visitantes internacionales frente al mismo periodo del año anterior, lo que refleja una diversificación de la oferta turística más allá de los destinos tradicionales.